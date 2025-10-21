«I migranti sono una risorsa» 

C’è chi ha imparato a fare il pane e chi invece zappa e coltiva le terre del Sinis. Altri si dilettano nelle cucine tra la pulizia del pesce e la preparazione degli antipasti. In diverse strutture e aziende di Cabras molti migranti, ospiti del centro di accoglienza di via Tharros, hanno trovato lavoro. Chi li ha assunti parla di ricchezza e risorsa per il territorio: una risposta ai gravi fatti avvenuti recentemente nel paese lagunare, tanto da spingere il prefetto Angieri ad allontanarne alcuni perché ritenuti pericolosi.

Il lavoro

Ma ci sono anche tante altre realtà. Solo nel 2024, ad esempio, 73 aziende hanno stipulato 111 contratti di lavoro con manodopera straniera, segno di un’integrazione che genera valore economico e sociale. Tra i 100 migranti che attualmente vivono nel centro di accoglienza all’uscita del paese circa 40 da tempo sono stati assunti in varie aziende, alcuni lavorano al chiosco verso Tharros, nella borgata di San Giovanni di Sinis. «Sempre puntuali, gentili e con tanta voglia di fare e imparare - racconta la titolare Marina Pau - Uno fa il lavapiatti, gli altri due aiutano in cucina. Con il primo stipendio si sono comprati la bicicletta elettrica per raggiungere il posto di lavoro. Quando sono capitate diverse urgenze non si sono mai tirati indietro, non è facile e scontato trovare persone così e spero di averli nella mia squadra anche il prossimo anno. Vorrebbero trovare una casa, per essere indipendenti». Altri dieci lavorano invece nell'azienda agricola “Sa Marigosa”. «Stanno sia in campagna ma si dilettano anche nella preparazione dei nostri prodotti sott'olio - racconta uno dei titolari, Paolo Mele - Sono educati, hanno voglia di imparare. L’unico problema è la lingua, capirsi non è semplice».

Donatella Cadeddu, che gestisce il centro di accoglienza di Cabras, dove lavorano sedici persone tra cucina, stanze e guardiania, commenta l'accoltellamento avvenuto qualche settimana fa nella struttura: «Purtroppo le persone negative ci sono dappertutto, anche da noi. Chi ha sbagliato infatti è stato punito e allontanato – osserva - Per il resto non c'è nessun tipo di problema. La maggior parte dei ragazzi lavora sodo e la sera si riposa. Alcuni svolgono anche mansioni pesanti, sono responsabili e rispettano le regole. Non bisogna soffermarsi solo su alcuni episodi isolati».

RIPRODUZIONE RISERVATA