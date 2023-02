I migranti imparano a fare i muratori 

Si parte dalle regole base sulla sicurezza in cantiere, per poi imparare tutti i segreti del mestiere di manovale, lavoro che tanti ragazzi d’oggi non vogliono fare. «Da anni ormai c’è carenza di manodopera e le imprese edili hanno una forte richiesta di lavoratori formati», spiega lo stesso presidente dell’Ept Sergio Porcu. «Non ci sono giovani disposti a fare questo tipo di lavoro, nelle imprese edili lavorano addetti over 40 e 50 anni, di fatto non c’è stato un passaggio generazionale e questa è l’attuale situazione. Per questo», sottolinea Porcu, «abbiamo dato vita a questo progetto, primi in Sardegna, ma l’obiettivo è anche creare un contesto sociale nel quale i migranti possano integrarsi e trovare un’occupazione regolare. Al termine del corso avranno infatti un attestato da spendere qui e in qualsiasi regione d’Italia un segnale che vogliamo dare e speriamo che altri ci seguano».

Un sogno che accomuna i quindici ragazzi, tutti immigrati richiedenti asilo, che da alcune settimane frequentano il corso per diventare muratori nella sede della scuola edile di via Gallura - nel rione selargino di Is Corrias - un progetto formativo organizzato e finanziato dall’Ente paritetico territoriale di Cagliari e della Sardegna meridionale con la Caritas, e rivolto a immigrati ospiti nei centri di accoglienza dell’hinterland di Cagliari.

Carenza di manodopera

Le storie

La finalità del corso è doppia: per i ragazzi che frequentano il corso - quasi tutti originari dell’Africa - la speranza di un lavoro, per le imprese edili un’occasione per avere manovali specializzati a disposizione. Nei giorni scorsi, oltre a lezioni teoriche e pratiche, hanno ricevuto un kit di dispositivi di protezione su misura: scarponi, guanti e casco da cantiere per le prove pratiche. «Diventare un manovale è il mio sogno», racconta Sunday Idausa, 32 anni, Nigeria, dal 2013 in Sardegna. «Frequento questo corso per poter avere un lavoro regolare e dare un futuro alla mia famiglia, voglio che mio figlio possa essere fiero di me». Fra i banchi della classe di futuri manovali c’è anche Lassine Fanny, 26 anni, arrivato dalla Costa d’Avorio quando era poco più che un adolescente: «Sto studiando per avere la licenza media», racconta, «e spero di lavorare presto come muratore». Speranza condivisa con gli altri compagni di corso.

In cattedra un ingegnere - Antonio Grosso - che spiega come lavorare in sicurezza in un cantiere, formazione teorica alternata alla pratica affidata ad un muratore professionista, Giampaolo Ambu. Dai rischi e pericoli che si corrono mentre si lavora, alla composizione delle malte e alle modalità di utilizzo di attrezzi e strumenti del mestiere. Tutto sotto la super visione del presidente dell’ente Sergio Porcu, e della responsabile della gestione dei corsi Dolores Cogoni. Un percorso di centoventi ore che si concluderà con un attestato di qualifica.

