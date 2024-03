I migranti diventano sarti con un progetto del Comune 

In tre mesi hanno imparato le tecniche base del cucito e realizzato la prima collezione moda con magliette e borse di stoffa. I protagonisti sono un gruppo di migranti, arrivati da Gambia e Bangladesh dopo un viaggio della speranza alla ricerca di un futuro migliore, inseriti nel laboratorio tessile dell’associazione “La Matrioska”, in collaborazione con la cooperativa sociale “Il Sicomoro” e il sostegno del Comune. Un progetto di inclusione sociale e di accoglienza, ma anche di formazione lavorativa.

«All’inizio avevo paura, non avevo mai provato a cucire», ha raccontato durante la presentazione del progetto Mamadou Bah, uno dei ragazzi che ha partecipato al laboratorio tessile iniziato a dicembre. Gambiano d’origine, diciotto anni ancora da compiere, ora spera in un futuro come sarto: «Ho imparato a mischiare tessuti africani e sardi, ad avere pazienza, ho imparato anche cosa significa il lavoro di squadra. Ed è stato un vero piacere, un’esperienza favolosa, che mi spinge a ringraziare tutti coloro che ne hanno permesso la realizzazione. Le mie aspettative prima di arrivare in Italia erano alte», ha detto ricordando il suo arrivo nella Penisola e poi in Sardegna: «Prima di partire, ti dicono che se vieni in Europa trovi subito lavoro, ma non è così: bisogna rimboccarsi le maniche e crearsi una professionalità, così come sto cercando di fare io». Assieme ai lui c’erano i due compagni di corso, Shaty, del Bangladesh, e Sulayman, sempre del Gambia, che hanno appreso l’arte del cucito dall’esperta di sartoria Anna Rita Olla.

Il progetto - “Mens sana in corpore migrantis su stoffa” è finanziato dal Comune all’interno del Piano di coesione sociale. «Riteniamo fondamentale sostenere questo tipo di progetti, volti all’accoglienza e all’inserimento», è il commento dell’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni. «Sebbene possano sembrare piccoli, hanno invece un’importanza di rilievo, per la capacità di cambiare la prospettiva di vita di queste persone e di lanciare messaggi di inclusione utili per una crescita culturale dell’intera comunità», ha sottolineato Camboni. «È un dovere politico e prima ancora sociale, che non interessa solo noi amministratori ma tutti i cittadini. Nel caso specifico», ha aggiunto l’esponente della Giunta comunale, «il progetto è doppiamente meritevole, perché oltre al coinvolgimento immediato si guarda al futuro grazie all’impegno nell’ambito della formazione».

Soddisfatta anche Elisabetta Dessì, coordinatrice dei progetti de “La Matrioska”, che ha annunciato per la primavera l’esposizione della collezione di magliette e buste di tela per la spesa: «Il laboratorio tessile, creativo e sociale vuole essere una realtà inclusiva per i migranti, offrendo nello specifico la formazione sartoriale, con un approfondimento su taglio e confezione».

