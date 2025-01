I migliori Under sardi con le star olimpiche 

Oggi ad Alà dei Sardi nel 9° Memorial Elisa Migliore, l’internazionale di cross che vanta la presenza dei due vicecampioni olimpici dei 10000 su pista Nadia Battocletti e Berihu Aregawi, saranno al via anche le rappresentative sarde U18 e U20 che sfideranno quelle liguri. Gli isolani convocati dal responsabile tecnico regionale di fondo e mezzofondo Andrea Cabboi sono in tutto 12: «Per i nostri atleti sarà una bella vetrina che gli consentirà di respirare un clima internazionale, incontrare alcuni idoli sportivi del momento come l’azzurra Nadia Battocletti, e vivere l’esperienza di un gemellaggio con la rappresentativa ligure». I convocati. Allieve: Maria Mei (Academy Olbia); Francesca Brundu (idem); Giorgia Piu (Ichnos Sassari). Allievi: Gabriele Tidu (Isolarun); Emanuele Soi (Olympia Villacidro); Stefano Aru (idem). Juniores F: Martina Niedda (Cagliari Marathon); Vittoria Vargiu (Podistica SS); Benedetta Cao (Cus Cagliari). Juniores M: Antonio Nuvoli (Cagliari Marathon); Fabio Foddis (Valeria); Adalberto Canu (Cus Cagliari).