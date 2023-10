I migliori under 20 della scacchiera 

Hanno preso il via e si chiuderanno sabato a Pula, nel teatro “Maria Carta”, i campionati mondiali under 20 Rapid e Blitz. I migliori giovani scacchisti del mondo faccia a faccia.

Sono circa un centinaio i ragazzi, tra i più forti al mondo, a sfidarsi nella versione più spettacolare degli scacchi e lo faranno prima a tempo Rapid, vale a dire 15 minuti più 10 secondi di recupero per ogni mossa. Poi, sempre più complesso, a tempo Blitz, quindi 3 minuti più 2 secondi a mossa ciascuno, per finire una partita che può durare anche oltre 100 mosse.

Velocità e adrenalina sono i connotati principali di questa specialità decisamente entusiasmante.

I nomi

Primo del tabellone e favorito d’obbligo è l'indiano Raunak Sadhwani, (Elo 2624), di recente laureatosi campione d’Europa a squadre con l’Offerspill, formazione guidata da Magnus Carlsen. Il secondo è il russo Arseny Nesterov, medaglia d'argento ai Mondiali under 20 a tempo classico, vinti dal francese Marc’Andria Maurizzi. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Gabriele Lumachi, 29° nei mondiali a tempo, che parte da 14° teorico. Da seguire il cagliaritano Lorenzo Moretti, uno dei giovani tesserati con la Federazione Scacchi Italia e tesserato internazionale, con 1500 punti Elo internazionale. In “campo” anche le ragazze della Nazionale: Elisa Cassi, Giulia Sala, Melissa Maione e Silvia Bordin.

Il torneo Rapid si chiude domani. Venerdì giornata di riposo e turismo, con la visita delle bellezze del territorio. Sabato e domenica si svolgerà il Torneo Blitz. Anche in questo caso, come avvenuto nel Rapid, il numero di turni verrà determinato sul momento, ma potrebbe essere intorno ai 21; è possibile seguire l’evento in diretta streaming.

