I migliori sono sulcitani 

Nel campionato di Eccellenza è derby del Sulcis nella classifica dei migliori. Gianluigi Illario, centrocampista dell’Iglesias, ha raggiunto Andrea Porcheddu, che ricopre lo stesso ruolo nel Carbonia. Domenica scorsa si è giocata la quarta giornata di ritorno e il calciatore rossoblù ha ottenuto il tredicesimo punto offrendo un’altra grande prestazione a Gavoi contro il Taloro.

Figlio d’arte (il padre Riccardo ha giocato nel Palermo), Illario è in gran forma e sta regolarmente andando a segno, come accaduto nelle precedenti due gare. Ha realizzato la rete decisiva proprio contro il Carbonia e quella, nel recupero, contro il Tempio. Anche con i galletti ha ottenuto la preferenza del tecnico Giuseppe Cantara. Porcheddu, assente nella partita contro il Li Punti, è rimasto fermo a tredici.

Alle spalle

Al loro inseguimento tre giocatori. Tra questi Mauricio Bringas, compagno di reparto di Illario, che contro il Taloro ha segnato il secondo gol (1-2, poi l’incontro è terminato 3-3). L’argentino ha collezionato il dodicesimo voto agganciando l’esterno Mattia Gueli dell’Ossese e l’attaccante Michele Suella della Villacidrese. L’ottimo momento della squadra di Giampaolo Murru si riflette anche in questa classifica, nonostante al Gavoi resti il rammarico pdi er non aver sfruttato il doppio vantaggio (vinceva 1-3 sino al 43’ della ripresa).

Sei i giocatori con undici punti. Uno solo ha preso il voto nell’ultimo impegno: si tratta di Luca Melis del Villasimius, protagonista nella vittoria dei sarrabesi contro il Calangianus. Gli altri, a secco di preferenze, sono Mouhamadou Sakho (Barisardo), Michele Fadda (Sant'Elena), Fabio Vignati (Sant'Elena), Salvatore Bruno (Villacidrese) e Lorenzo Camba (Villasimius).

Un gradino sotto

Cambio al vertice nel girone A di Promozione. Con i voti raccolti nelle gare di domenica scorsa e del recupero del 24 gennaio l’attaccante Nicolò Agostinelli del Guspini compie il sorpasso: il giocatore classe 2001, cresciuto nelle giovanili di Carbonia e Cagliari, ex Latte Dolce e Cortoghiana, è il leader alla prima giornata di ritorno con undici punti. A quota dieci Fabio Argiolas (Selargius) è stato agganciato da Sergio Aresu (Atletico Cagliari), Buba Darboe (Calcio Pirri), Alex Tomasi (Gonnosfanadiga), Daniele Pilosu (Guspini), Nacho Prieto (Idolo) e Gianmarco Paulis (Monastir Kosmoto).

Il gruppo nord

Nel girone B in cima alla classifica c’è sempre Emanuele Fini dello Stintino. Non perde la scia l’attaccante Andrea Usai della Lanteri Sassari. I due calciatori hanno ottenuto rispettivamente la quindicesima e quattordicesima preferenza. Salgono a tredici Fabio Cocco, capitano della Nuorese, e Davide Barattelli del Tuttavista, che si trovano in compagnia del bomber Domenico Saba dell’Usinese. Dodici punti per Stefano Mereu (Alghero), Massimo Cosseddu (Luogosanto) e Andrea Renzo Iesu (Santa Giusta).

