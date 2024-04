I migliori sono Porcheddu e Illario 

Dopo Yan Fangwa (ex del Monastir) e Fabio Cocco (Nuorese), sono due calciatori a conquistare il trono di migliori giocatori dell’Eccellenza 2023/2024. Domenica scorsa si è giocata l’ultima giornata del campionato e i centrocampisti Andrea Porcheddu del Carbonia e Gianluigi Illario dell’Iglesias hanno conquistato il ventiduesimo voto chiudendo appaiati in testa nella speciale classifica.

Porcheddu, classe 1999, un passato nelle giovanili del Cagliari ed ex giocatore di Arzachena, Nuorese e Castiadas, ha collezionato ventinove presenze e per lui la stagione non è ancora chiusa. I minerari, infatti, disputeranno il playout contro la Tharros. Mentre Illario, classe 1996, figlio d’arte (il padre Riccardo giocò nel Palermo), giovanili nella Torres ed esperienze con Novese, Arzachena, Muravera, Ghilarza, Samassi, Nuorese, Massese e Nissa, ha giocato trenta gare.

La competizione

In ciascuna delle trentaquattro giornate ogni allenatore ha indicato tre giocatori della formazione avversaria ritenuti migliori in campo. Un progetto ideato tre anni fa dall’Unione Sarda con la collaborazione della Federazione sarda con la premiazione, a fine stagione, dei vincitori in un gran galà. Ogni settimana la classifica parziale e aggiornata è stata pubblicata sul sito online de L’Unione Sarda, sezione “Sport in Sardegna”.

La classifica

Al terzo posto si è classificato l’attaccante Michele Fadda del Sant’Elena con venti punti in ventinove partite giocate. Una piccola soddisfazione per il giocatore biancoverde, classe 1995, ex San Teodoro, Guspini e La Palma, considerato che i quartesi sono retrocessi in Promozione. Nell’ultimo impegno Fadda ha staccato l’esterno Mattia Gueli dell’Ossese (ventisette presenze) e l’attaccante Michele Suella della Villacidrese (trentuno presenze), entrambi rimasti a quota diciannove. Si sono messi in evidenza, conquistando diciotto voti, anche Mouhamadou Sakho (Barisardo, ventotto presenze), Mauricio Bringas (Iglesias, trentuno presenze) e Ousman Gomez (Tempio, ventiquattro presenze).

I marcatori

Ad aggiudicarsi la classifica dei cannonieri è stato invece l’attaccante Alessio Mulas del San Teodoro-Porto Rotondo, che ha realizzato 25 reti in 31 presenze con una media di 0,80 gol a partita. Staccatissimi, a quota 14, Mattia Caddeo del Ghilarza e Andrea Sanna della Tharros, che hanno collezionato rispettivamente 27 e 30 presenze. Proprio nell’ultimo turno Sanna, che ha vinto il titolo di bomber nella scorsa stagione con 25 reti, ha agganciato Caddeo (secondo nello scorso torneo con 23 marcature). Sanna domenica sarà impegnato nella sfida playout contro il Carbonia. Sfilando la classifica, 12 le reti dell’attaccante Victory Igene del Tempio in 30 incontri. Seguono con 11 gol Mauricio Villa (in 23 presenze) dell’Ossese, Pierpaolo Falchi (30 gare) del Taloro, Alessio Virdis (29 presenze) del Tempio e Lorenzo Camba (30 incontri) del Villasimius.

