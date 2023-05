I migliori Master si sfidano a Cagliari 

Con fioretto maschile e spada femminile di tutte le categorie d’età, scattano alle 9 a Cagliari i campionati italiani di scherma Master. Nella Palestra A di Monte Mixi e al PalaBoxe (che ospiterà nel pomeriggio le finali) cominceranno ad affrontarsi i circa settecento partecipanti a caccia dei titoli tricolori. La Sardegna fa la sua parte con 37 atleti, capitanati dal due volte campione italiano Tahar Ben Amara (Cus Cagliari, cat. 0), che si sono qualificati. Tra i partecipanti, anche due medagliati olimpici della spada come Cosimo Ferro (bronzo a squadre a Los Angeles) e Sandro Cuomo (oro ad Atlanta).

Domani sono in programma la spada maschile (cat. 0, 3 e 4), il fioretto femminile e la spada femminile a squadre. Sabato la spada maschile a squadre e la sciabola, mentre domenica si assegneranno gli ultimi titoli, quelli delle ultime categorie della spada maschile e della sciabola a squadre. L’ingresso al pubblico è libero e a rendere più piacevole la partecipazione di atleti e appassionati sarà il Villaggio dei campionati che sorgerà nello spazio tra le palestre.

Sabato si svolgerà anche un appuntamento assoluto, il Gp Paralimpico Integrato, che vedrà atleti olimpici e paralimpici confrontarsi in carrozzina in una gara che assegna punti per i rispettivi ranking. L’organizzazione è affidata all’Accademia d'Armi Athos. ( c.a.m. )

