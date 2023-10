I migliori del torneo: dieci in testa 

L’Eccellenza continua a offrire il solito spettacolo. La trentaduesima edizione del massimo torneo regionale, reso ancora più affascinante dalla presenza di numerose squadre ex nobili, sta confermando le attese: tanto equilibrio e livello altissimo. Dopo cinque giornate in vetta c’è il Ghilarza con un punto di vantaggio sulla grande favorita Ilvamaddalena, formazione fresca di retrocessione dalla Serie D e che in passato ha calcato anche i campi della Serie C. I maddalenini hanno una gara in meno, avendo già osservato il previsto turno di riposo.

L’equilibrio tra le formazioni si riflette anche nella classifica dei migliori giocatori, stilata ogni settimana sulla base delle indicazioni degli allenatori dei club avversari. È il progetto ideato da L’Unione Sarda, giunto al terzo anno consecutivo, con la collaborazione della Figc regionale, che al galà di fine stagione premierà i vincitori.

La graduatoria

Dopo cinque giornate in testa con quattro voti ci sono dieci calciatori, due dei quali sono sempre stati votati (la loro squadra ha già osservato la sosta e dunque ha disputato quattro partite). Si tratta dei centrocampisti Gabriele Dore del Carbonia, ventiduenne cresciuto nelle giovanili del Cagliari ed ex Arzachena, e Stefano Demurtas (classe 1994) del Tempio, anche lui cresciuto nelle giovanili del Cagliari e con esperienze con Porto Torres, Montichiari, Tharros, Ghilarza, Carbonia, Guspini, Nuorese e Ossese.

I tecnici

«Questa è la quarta stagione di Dore con la nostra maglia dopo le due stagioni in D e quella in Eccellenza», dice il presidente del Carbonia, Stefano Canu, «è un interno di centrocampo molto ordinato. Può fare anche la seconda punta e il trequartista. Abbina qualità e quantità. Calcia bene sia col destro sia col sinistro e va spesso a segno. Domenica scorsa contro la Tharros solo una gran parata del portiere Mereu gli ha negato la gioia del gol. Dore e Porcheddu sono gli unici reduci dalla passata stagione. Abbiamo allestito l’organico in dieci giorni poco prima dell’inizio del torneo, il primo obiettivo era mantenere la società in vita. Abbiamo preso giocatori che si stanno dimostrando validi, vogliamo confermare la categoria. Se ci saranno nuove adesioni in futuro si potrà pensare a qualcosa di più importante. In questo senso iniziano a esserci dei segnali». Demurtas a sua volta è una garanzia. «È un giocatore fisico dotato di buona tecnica e grande senso tattico», dice l’esperto tecnico Antonio Prastaro, «è fondamentale per gli equilibri di una squadra».

Seguono a ruota

Con loro, a quota quattro punti ma con una partita in più, ci sono Mohamed Camara (Barisardo), Romolo Putzu (Calangianus), Mattia Caddeo (Ghilarza), Gianluigi Illario (Iglesias), Mattia Gueli (Ossese), Samuele Saggia (San Teodoro), Simone Calaresu (Tharros) e Sariang Kassama (Villasimius).

«Illario, figlio d’arte», sottolinea Prastaro, «è un giocatore di grande dinamismo, dotato di buona tecnica, bravissimo negli inserimenti in area. Un’altra caratteristica: non molla mai. Gueli è un calciatore di categoria superiore».

