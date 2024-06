«I miei versi ispirati da mia sorella morta»  

Quei versi, scritti subito dopo la tragedia che ha segnato la sua vita, sono serviti per affrontare la scomparsa improvvisa dell’adorata sorella Emma, morta annegata nel mare in Provincia di Fermo, nelle Marche. «Una sorella e un’amica», ricorda Gisella Putzu, 68 anni - tecnico di radiologia in pensione e poetessa per passione - ancora provata per quel lutto che risale a quasi dieci anni fa. «Da allora scrivo poesie per dare sfogo alle mie emozioni, mi aiuta a superare i brutti momenti», dice mentre mostra orgogliosa la sua prima opera “Lo scacciapensieri” che - dopo una tappa recente alla fiera del libro a Torino - è stata presentata nel complesso monumentale di San Giuliano.

La tragedia

Di quei giorni - a inizio agosto del 2015 - ricorda tutto. «Avevo accompagnato mia sorella in aeroporto, ci siamo salutate come sempre», racconta Putzu con la voce rotta dal pianto. «Emma era stata sposata con un marchigiano, viveva lì da tempo ed era vedova da sette mesi. Era tornata da poco a Selargius, e ripartita in quei giorni verso Porto San Giorgio per affittare il loro casolare rimasto vuoto», ricorda. Poi il racconto di quegli ultimi attimi di vita: «Stava passeggiando in spiaggia, ha avuto un malore e probabilmente è caduta in acqua. Poco dopo è stata trovata mentre galleggiava in mare». Un’immagine rimasta impressa nella mente della donna. «Non riesco ancora a darmi pace», dice.

Brutti ricordi che riaffiorano nella poesia dedicata all’amata sorella. Pochi versi dove descrive i momenti più tristi dopo quella morte così improvvisa quanto tragica, compreso il riconoscimento del corpo ormai senza vita. «Quando sono arrivata Emma era in una cella frigorifera, sembrava di marmo, pietrificata. Avrei voluto tanto abbracciarla, dirle quanto le volevo bene, invece sono riuscita solo a piangere», ricorda la poetessa selargina.

Il dolore non cessa

Le stesse lacrime che solcano il suo viso ogni volta che parla della sorella. «Avevamo progettato tante cose insieme, aveva 72 anni ma era molto giovanile e piena di vita, e fra noi c’era un legame fortissimo: mi aveva proposto di trascorrere ogni anno la primavera da lei nelle Marche, d’estate saremmo poi tornate in Sardegna, nel nostro mare. Invece il destino ha deciso tutt’altro».

I versi per la sorella aprono il suo libro “Lo scacciapensieri”. «Dopo la morte di Emma è come se la mia anima si fosse aperta, vedo la bellezza nelle piccole cose che incontro mentre passeggio, persino nelle parole che scambio con le persone», dice Gisella Putzu. L’incontro con la scrittrice Francesca Petrucci, e l’esperta d’arte e di eventi culturali Alessandra Sorcinelli, hanno segnato la svolta come poetessa. Nella raccolta pubblicata di recente ci sono anche componimenti in versi dedicati alla sua città: dal suono delle campane nel vicinato antico, alla bellezza della chiesa romanica di San Giuliano. Ricordi d’infanzia fra malinconia e momenti di felicità.

