«I miei versi d’amore e di rabbia» 

Non di solo pane vive l’uomo, per i poeti l’amore è il nutrimento necessario, manna nel deserto. Vincenzo Pisanu è un uomo appassionato, le sue poesie d’amore cantano la sacralità dell’eros e del desiderio, la giovinezza immortale perché nel poeta «non muore l’urgenza e il coraggio di stare nudo con se stesso e al cospetto dell’altro».

L’inno

«Sono innamorato dell’amore», dice Pisanu, «canto l’amore per mia moglie per i miei figli e nipoti. Ma anche per una Silvia, una Laura, una Matilde. C’è la donna che non esiste e c’è quella che esiste affinché io la possa cantare. Il poeta guarda il mondo con gli occhi dell’anima, io sto in questo solco: interpretare anche i sentimenti di altri, farli propri e cantarli. Se poi l’amore è per la mia terra e per la mia gente la poesia diventa impegnata, ieri il tema riguardava l’emigrazione e le navi della speranza, oggi ci stanno rubando persino il vento e con la poesia esprimo la mia rabbia».

Ex ferroviere

Nato ad Uras 79 anni fa, asseminese di adozione, le sue poesie hanno vinto prestigiosi premi letterari a partire da quello di Ozieri. Autore di racconti e commedie, da cinquant’anni, attraverso l’organizzazione di premi letterari, incontri, dibattiti, trasmissioni radiofoniche e attraverso l’attività dell’Associazione Tiria Noa difende e divulga la poesia e la lingua sarda.

«Da Uras - dice Pisanu - sono andato via a quattordici anni, ma forse non sono mai partito. Al mio paese mi lega il ricordo delle prime canzoni d’amore. Nella musica e nella memoria olfattiva conserviamo i ricordi del cuore. A Nebida mi sono aperto alla libertà e alla vita». E infine l’arrivo a Cagliari, assunto a tempo indeterminato presso le Ferrovie dello Stato.

Gli esordi

«L’ufficio - ricorda il poeta - aveva le pareti con grosse bolle di muffa verde, sotto la mia finestra sei locomotive. In giornate di maestrale il loro fumo nero riempiva la stanza sporcandomi la camicia immacolata e i capelli lucidi di brillantina: così compongo la poesia “Fumu ’e trenu” e per tutti divento Pisanu il poeta. I superiori mi invitarono a partecipare al Premio Ozieri . Nel 1975 mi aggiudico il secondo posto, l’ovazione me la ricordo ancora e incredulo chiedevo a me stesso: ma sono un poeta io? Da allora ho letto e studiato tanto. Ho avuto la fortuna di incontrare maestri straordinari : Nicola Tanda, Antonio Cossu, Faustino Onnis e il professor Antonio Sanna, un uomo di zucchero che si emozionava ogni volta che leggeva poesie. Mai mi sono chiuso alla vita e conosco il dolore che profondamente mi attraversa dappertutto, cerco di esorcizzarlo e la poesia diventa consolazione».

Sui treni passeggeri e merci, nei dormitori lontano da casa, per tutta la vita, ha scritto poesie Vincenzo Pisanu «e ancora possono farsi sogni per avverarsi al mattino. Fortzis s’ierru est passau».

