«I miei trattori in miniatura» 

Samassi. «Fermo non ci so stare, l’agricoltura è la mia vita e le macchine agricole la mia passione. Nella mia officinetta non penso ad altro». C’è una frase che Efisio Podda, 71enne di Samassi, si sente ripetere da tutta la vita: «Hai le mani d’oro». Glielo disse il professore delle Medie quella volta che chiese agli alunni di realizzare un lavoretto e rimase di stucco trovandosi di fronte alla sua riproduzione perfetta di una classica “mesa” sarda con tanto di sedie e cassettino: «Non me l’hanno restituita e così ne ho fatto un’altra identica». Glielo ha confermato la suocera di Villaspeciosa che alla figlia ripeteva: «Tuo marito è sprecato con l’agricoltura, ha le mani d’oro». E così via fino ai compaesani che alla sagra del carciofo hanno scoperto la sua arte nel riprodurre miniature di macchine agricole. Ne ha fatto più di 40.

La scoperta

«Non ne ho mai parlato con nessuno, mi sembra brutto vantarmi e poi è una cosa tutta mia». In realtà la passione per costruire trebbiatrici, trattori, torchi, carretti, macina fave e via dicendo, ha coinvolto il resto della famiglia: la moglie Ivana e il figlio Rossano lo assecondano e gli lasciano il tempo e lo spazio necessario alle sue creazioni: in soggiorno una credenza a tutta parete accoglie circa quaranta riproduzioni perfette fino all’ultimo bullone e costruite solo con materiale di recupero. Il secchiello della macina uva? «Basta una latta dei pelati, un po’ di stagno e la pittura». I ganci del carretto a buoi? «Cosa ci vuole? Con un fil di ferro si fa un giretto ed è fatto». Il catino? «Serve solo qualche legno vecchio». Tutto appare più semplice se a farlo è Efisio Podda. «Ho iniziato quando mio figlio aveva cinque anni: costruii un carrettino per farlo giocare ma quando lo videro tutti dissero che era perfetto. Da allora non mi sono più fermato. Quando mi viene in mente una cosa da fare, ci penso anche la notte. Appena mi viene l’ispirazione devo scriverla subito per essere certo di non scordarmela». Da più di trent’anni il metodo è sempre lo stesso: «Vado a mente, non seguo modelli cartacei e non ho bisogno di avere davanti una macchina vera per poterla riprodurre. Basta che l’abbia vista una volta e io me la ricordo, non prendo misure ma mi regolo “a occhio”. Così ho riprodotto il cingolato per arare, ce n’erano due a Samassi, fin da quando ero piccolo li avevo visti e me li ricordavo benissimo. Chiaramente ho i miei tempi, mi dedico a questo solo quando mi va».

La collezione

Nei colori originali («perché sulle vernici non si può sbagliare e io le acquisto con il codice per avere il colore esatto») sono disposti ordinatamente sulle mensole della vetrina un trattore John Deere 4020, una seminatrice Steyer, una Landini 25 “mieti e lega”, una trebbia, una pressa, il carretto giallo usato dai contadini del paese per andare a Serrenti in occasione della festa, un trattore Landini con il suo aratro, questo per citarne solo alcuni. Piccoli dettagli, però, sono merito della moglie Ivana Sedda con la quale Efisio Podda condivide la passione per il collezionismo. Lei ai trattori preferisce i francobolli, le immagini dei santi e le acquasantiere. Da brava sarta quale è, Ivana ha confezionato i sedili in pelle e i sacchi di iuta per la mietitrebbiatrice, la poltrona del cingolato e, per la sagra del carciofo, ha aiutato il marito ad allestire la mostra. «Abbiamo partecipato grazie alla Pro Loco, ma visto che nessuno sapeva di questa collezione, è stato fatto fatto tutto in poche settimane. Il prossimo anno ci faremo trovare pronti. Intanto sono già al lavoro su una macchina nuova».

