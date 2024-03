«I miei quarant’anni a caccia di latitanti» 

Le sue parole d’ordine sono sempre state «lavoro di squadra» e «profilo basso». Così quando il suo viso è apparso su tutti i giornali, nella foto accanto a Johnny lo Zingaro subito dopo la cattura del latitante a Sassari, si è sentito in imbarazzo. «Ho vissuto il mio momento di notorietà non voluto», dice ora Michele Antonio Tarallo. A 60 anni il sostituto commissario della Polizia di Stato, oristanese di nascita e cagliaritano d’adozione, è andato in pensione. In quarant’anni di carriera a Cagliari, alla Criminalpol Sardegna, alla sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile e alla sezione investigativa della Sisco, si è occupato delle principali inchieste su assalti ai portavalori e sequestri di persona. «Se ho avuto paura di morire? No, anche se la paura, quella controllata, ci deve essere sempre in tutti i poliziotti: è quella che ti fa avvertire il pericolo, ti spinge a ragionare e capire il tuo limite».

Indagini e successi

L’elenco delle inchieste importanti in Sardegna è lungo. Tarallo si è occupato delle principali indagini su assalti ai portavalori, sequestri di persona e omicidi. «Ho iniziato la mia carriera in Polizia nella Stradale di Nuoro occupandomi di indagini su furti di auto in serie e ricettazione». I ricordi sono davvero tanti: le attività investigative nei sequestri di persona, come quelli di Vanna Licheri, Farouk Kassam e Silvia Melis, e quelle nella lotta contro le bande criminali specializzate negli assalti ai portavalori. «Gruppi modulari che agivano su tutto il territorio sardo», commenta Tarallo, «e che arrivava anche nella Penisola. Per questo abbiamo collaborato con altri investigatori, sempre sotto il coordinamento della Dda». Tra il 1995 e il 2021, in quattro distinte operazioni si è fatta luce su una serie di rapine: cinquanta le ordinanze di custodia cautelare emesse, più una serie di indagate.

Omicidi e femminici

Il ventenne agente d’inizio carriera è cresciuto in fretta. Inevitabile, per chi fa questo lavoro. «Si devono fare sacrifici e rinunce», sottolinea. «Ho conosciuto tanti ragazzi in gamba. Non hanno mai guardato l’orario, a discapito della famiglia e del tempo libero. Se vuoi fare il poliziotto, occupandoti di indagini particolari, funziona così». L’aver avuto un ruolo di coordinamento gli ha dato enormi responsabilità: «Ho sempre messo al primo posto il lavoro di squadra. E il profilo basso: agire nell’ombra, sempre». È stato così in alcuni dei principali fatti di sangue nell’Isola: l’omicidio di Dina Dore, con l’arresto di Francesco Rocca, lo smantellamento di un clan responsabile di delitti, rapine e traffici di droga (tra il 2004 e 2009) e poi la caccia ai latitanti. Non solo Johnny lo Zingaro: le indagini per arrivare ad Andrea Brughitta (condannato per il delitto Cogotti a Sant’Elia), evaso da Rebibbia e rintracciato in Spagna, e David Lekaj, albanese responsabile di aver ucciso Anila Hetay, 24enne trovata senza vita dentro un frigorifero in una casa in campagna a Quartu nel 1996. Proprio questa inchiesta è stata tra le più difficili: «Lekaj era scomparso dal giorno del delitto. Era stato dato anche per morto. Poi le sue impronte digitali sono state rilevate dalla Polizia di Bari. La foto segnaletica dell’uomo a cui corrispondevano le impronte era identica a Lekaj. Così abbiamo iniziato le ricerche». Dopo 18 anni dall’omicidio, a Durazzo, il latitante è stato catturato.

Il futuro

Ora Tarallo (10 encomi, 9 lodi e due croci d’oro) si riposerà. Chi lo ha conosciuto, tra questori, dirigenti della Mobile, colleghi, magistrati e giudici, ne ha sempre evidenziato le grandi capacità e la professionalità. Adesso si godrà la famiglia. Che da tre generazioni vive di Polizia: il padre era agente («Mi ha trasmesso il senso di legalità e il desiderio di occuparmi di inchieste appassionanti») e uno dei due figli di Tarallo è poliziotto. «La tradizione continua. Grazie alla Polizia, formata da grandi e capaci persone».

