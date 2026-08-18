«I miei progetti per i prossimi 5 anni» 

Riconfermata dopo una sfida all’ultimo voto con Ileana Arca, la sindaca Patrizia Carta ha annunciato in Consiglio quali saranno le sfide dei prossimi 5 anni di mandato annunciando le linee programmatiche. «Prima di pensare ad opere nuove - ha precisato - puntiamo al completamento di quelle già avviate o in corso e alla cura del paese».

Le priorità

L’elenco è lungo e le cifre impegnate ammontano a svariati milioni di euro: impianti sportivi, messa in sicurezza delle strade, potenziamento della videosorveglianza, bonifica dell’ex Conceria Piras, regimazione idraulica del canale tombato e del rio Bonorchis, recupero degli ex alloggi dei ferrovieri, completamento del polo scolastico e culturale di via Deledda, valorizzazione del parco urbano di Sas Piras e ultimazione del progetto L@bor. Dalla civica assemblea è arrivato il via libera ma solo con i voti della maggioranza.

«Un impegno chiaro»

Un documento che la sindaca ha presentato come «un impegno chiaro e misurabile verso la comunità». Carta ha affermato che «Abbasanta arriva a questo nuovo mandato con basi solide, grazie al lavoro svolto per intercettare risorse regionali, nazionali ed europee». Ampio spazio è riservato alle politiche sociali perché, ha spiegato Carta, «prima dei cantieri ci sono le persone con il rafforzamento dei servizi educativi, il sostegno alla genitorialità, le iniziative contro la solitudine degli anziani e l’accessibilità ai servizi sociali». La sindaca ha poi parlato dei giovani, definiti «una risorsa strategica per il futuro del paese».

Decoro e agricoltura

Carta ha affermato inoltre che «prendersi cura degli spazi pubblici significa prendersi cura dell’identità del paese, con una manutenzione più ordinata del verde, interventi per migliorare vivibilità e sicurezza e una gestione più efficiente delle segnalazioni dei cittadini». Ricco il capitolo dedicato all’agricoltura. «Garantiamo massimo impegno su viabilità rurale, approvvigionamento idrico, prevenzione incendi, con un dialogo costante con agricoltori e allevatori», ha detto Patrizia Carta. Che ha spiegato poi che il legame con Tanca Regia sarà valorizzato attraverso una rete stabile tra Comune, associazioni e operatori. Un passaggio importante è stato dedicato al patrimonio archeologico e identitario, con attenzione al Nuraghe Losa e al Parco di Sant’Agostino.

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