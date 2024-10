«I miei primi 100 giorni da sindaco» 

Far rivivere il centro storico, investire sulle scuole del paese e rilanciare l’area della vecchia stazione dopo anni di abbandono. Queste alcune delle priorità indicate al momento dell’elezione dal sindaco di San Gavino Stefano Altea che ha appena superato il traguardo dei cento giorni in Municipio. «In questi primi mesi – rimarca il primo cittadino – abbiamo lavorato davvero tanto per dare il nostro indirizzo. Già con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, abbiamo dato una chiara impronta di quello che è la nostra visione: grande importanza è stata data alla cultura, allo sport e all’istruzione per il rilancio complessivo del paese. Sono stati finanziati i completamenti dei lavori delle scuole di via Paganini, via Foscolo e del palazzetto dello sport e disposte le somme per la realizzazione del parcheggio di via Cavour per il rilancio del centro storico».

Le trattative

Una delle partite più importanti si gioca nel rilancio dell’area della vecchia stazione, i cui immobili ospitano l’Unione dei Comuni. «Crediamo nella riqualificazione di quell’area e intendiamo investire per riportare il baricentro in quella parte del paese. Tuttavia, è prima necessario acquisire la proprietà degli immobili e per questo sono già in corso delle interlocuzioni con la Regione. Anche i contratti di comodato d’uso saranno oggetto di discussione con Rfi e con l’Unione dei Comuni Terre del Campidano», prosegue Altea.

I conti

Per il primo cittadino i primi mesi di governo sono stati condizionati dalla mancata approvazione del rendiconto entro il 30 aprile. «Solo il 31 luglio – spiega – con grande sforzo degli uffici, abbiamo approvato questo atto fondamentale che ha permesso l’applicazione dell'avanzo di amministrazione e consentito di sbloccare le nuove assunzioni. Il ritardo sistematico nell’approvazione degli atti di bilancio condiziona l’operato di ogni amministrazione e per questo la chiara direttiva che è stata data agli uffici riguarda la tempestività nell’elaborazione di tutti gli atti propedeutici e successivi all'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno». È in corso la discussione sul riconoscimento dei buoni pasto ai vigili urbani, che è stata motivo di scontro con la precedente amministrazione: «Dal nostro insediamento dobbiamo riscontrare un atteggiamento positivo del corpo di polizia municipale che di fatto ha ripreso le sue attività ordinarie. Abbiamo fin da subito mostrato sensibilità alla loro vertenza e con l’arrivo imminente del nuovo segretario comunale verrà trovata una soluzione».

La causa

Resta il problema dello spostamento del rio Pardu. «Il contenzioso con la ditta – assicura il primo cittadino - è prossimo a una svolta con la presentazione della consulenza d'ufficio entro dicembre. Da quel documento si comprenderanno molte più cose. In ogni caso, non abbiamo perso un solo minuto in questi mesi per rimettere in moto il cantiere attraverso la richiesta di un nuovo finanziamento e lo studio di un primo stralcio funzionale».

