«I miei piatti a chilometro zero» 

«Il salato del cappero è difficile da esaltare senza coprire il suo gusto. Abbiamo scelto di abbinarlo al tonno di Carloforte, alla pesca di San Sperate e alla fragola di Arborea». Così Alice Macis, 19 anni di Assemini, ha realizzato la sua “Scultura commestibile”, titolo del piatto che è stato premiato al teatro lirico di Cagliari durante una tappa del progetto “Scuola futura”, davanti allo chef stellato Sandro Serva. La studentessa dell’Alberghiero di Pula è stata scelta dai docenti di cucina insieme a un’altra compagna di scuola, Sara Murtas (anche lei asseminese e 19enne) per partecipare a questo campus itinerante che ha coinvolto i migliori studenti d’Italia, circa un migliaio.

I piatti

«La prova consisteva nell’ideazione di un piatto, senza cucinarlo – spiega Alice Macis – ci è stato assegnato il cappero come ingrediente dal quale partire. Per richiamare il fenomeno della globalizzazione, abbiamo utilizzato diverse tecniche culinarie provenienti da altri paesi. I prodotti scelti erano a chilometro zero, per rispettare la sostenibilità».

La prova in cui si è cimentata invece Sara Murtas con il suo gruppo di lavoro aveva come ingrediente la bottarga di muggine: « Alla base c’era una vellutata di zucca, con dei cappellacci ripieni di dentice e spuma di mozzarella di bufala. Per concludere abbiamo usato i carciofi croccanti e la bottarga a scaglie».

La scelta

Per le due studentesse asseminesi dell’Alberghiero di Pula è stata una bellissima esperienza anche in proiezione futura. «Mi piacerebbe andare in Francia», dice Alice Macis, «lavorare in una cucina mi piace, ma la mia passione più grande è la pasticceria. Spero di poter realizzare questo sogno dopo aver terminato gli studi a Pula». Anche Sara Murtas guarda all’Estero: «Ho svolto alcuni stage dove preparavo gli antipasti. Insieme ai primi penso che sia l’ambito culinario in cui posso esprimermi al meglio attualmente. Mi piacerebbe andare fuori dall’Italia, magari in Spagna, per trovare lavoro e realizzarmi».

La scuola

Soddisfazione anche per la dirigente scolastica dell’Istituto Azuni Jessica Cappai: «Le ragazze sono state scelte su indicazione dei docenti di cucina, in base alle loro attitudini e applicazione nella disciplina. Conseguire il diploma è un obiettivo che apre tantissime porte nel mondo della ristorazione e non solo. Abbiamo diversi alunni che hanno svolto esperienze importanti, anche grazie ai progetti offerti dal nostro Istituto. Negli anni passati – conclude la dirigente – abbiamo avuto studenti, anche stranieri, diplomati con il massimo dei voti, che stanno facendo esperienze importanti sia in Italia sia all’estero».

