«I miei Minions per i bimbi malati» 

L’acciaio freddo può trasformarsi in qualcosa di inaspettato: in un sorriso, in una carezza di colore che riscalda e rompe il silenzio di un reparto d’ospedale. Questo ha immaginato Angelo Soru, imprenditore cagliaritano, quando ha deciso di trasformare due silos industriali in due Minions giganti che, zaino sulle spalle, si danno il cinque in un gesto di gioiosa complicità, pronti a portare leggerezza ai bambini del Microcitemico. Un’idea che nasce da un dolore personale e proprio per questo è intrisa di un desiderio autentico: donare gioia dove di gioia ce n’è troppo poca.

Dal lutto alla speranza

Era il 1994 quando, tra le mura di quell’ospedale, Angelo ha detto addio a sua sorella. Un dolore che si è sedimentato nel tempo, trasformandosi in una spinta creativa, in un bisogno di restituire qualcosa alle bambine e ai bambini che oggi lottano come ha lottato lei. Così, nel 2023, durante un lavoro nel Sulcis, quei silos inutilizzati hanno iniziato a parlare alla sua immaginazione. Li ha visti diventare gialli, goffi, sorridenti: dei giganti gentili pronti a spezzare la monotonia delle giornate di ricovero.«Mi è venuta l’idea di portare questi personaggi nei reparti degli ospedali, per far sorridere i bambini che affrontano momenti difficili», racconta Angelo con voce piena di emozione. E così ha studiato, ha progettato nei minimi dettagli, come fa chi sa quanto possa essere prezioso un momento di spensieratezza. Sicurezza prima di tutto, nessuno spigolo, nessun rischio. Un prato verde alla base, per far sì che anche una caduta possa finire con una risata.

La doccia fredda

«Volevo che i Minions fossero perfetti, identici a quelli che scatenano risate sul grande schermo e ci sono riuscito. Del resto mi occupo di tutto io: trasporto, montaggio, sicurezza. L’ospedale dovrebbe solo garantire lo spazio», spiega Angelo.La direzione dell’ospedale, però, ha bocciato la proposta. Una doccia fredda. «Ci sono rimasto male», confessa lui. «La mia non è un’iniziativa commerciale, ma un dono fatto di colore e luce, di stelline e angioletti che avrebbero potuto illuminare la facciata dell’ospedale, per strappare un sorriso anche a quelle bambine e a quei bambini che non possono lasciare il letto. Una luce che avrebbe scaldato le notti di chi passerà il Natale in reparto, lontano dalla propria casa».

L’ospedale

Dal Microcitemico, pur apprezzando l’idea di Angelo Soru, spiegano che «l’accoglimento della richiesta necessita di procedure sia per trovare lo spazio più idoneo sia per la modalità di installazione delle strutture che deve essere fatta in totale sicurezza per i piccoli ospiti, i visitatori e gli operatori sanitari, ma soprattutto l’iter non può essere così veloce in quanto deve essere affrontato nel dettaglio e valutato insieme con gli uffici tecnici dell'Azienda». Inoltre tutte le zone individuate per posizionare i Minions «sono destinate a punto di ritrovo per l'antincendio, quindi con assoluto divieto di accogliere strutture che impediscano tale funzione. Ringraziamo il signor Soru ma necessitiamo dei tempi tecnici per trovare soluzioni adeguate». La speranza di Angelo è che succeda prima di Natale.

