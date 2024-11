«I miei mandala per strada? Fanno stare bene» 

Se camminando per Elmas ci si imbatte in alcuni strani cerchi colorati, si è di fronte ai mandala realizzati dalle generose mani di Angelica Piras. Proprio nella sua casa masese la 58enne, in passato assistente domiciliare per persone con disabilità intellettiva, si è riappropriata di vecchie passioni assopite, condividendole poi con le fette più deboli e indifese della società: «Tra le attività che prediligo – dice – c’è la scrittura di poesie. Tuttavia ciò che mi dà più soddisfazione è organizzare laboratori nei quali insegno a realizzare i mandala a bambini, adulti, anziani e persone diversamente abili». Rappresentazioni simboliche tipiche della religione buddista, i mandala (la pronuncia corretta è con l’accento sulla prima “a”) sono raffigurazioni dell’universo: «Creandoli – spiega Piras – l’esperienza individuale si unisce al cosmo». I colori esprimono sentimenti nascosti: «Ogni tonalità – aggiunge – fa riaffiorare una sensazione e le ordinate geometrie rasserenano lo spirito. Per questo realizzarli è terapieutico. Possono essere eseguiti con le tecniche più svariate: in questo periodo usa la lana, i colori acrilici e la tecnica del puntinismo».

Rinascita dalla crisi

Per Piras i mandala rappresentano la rinascita dopo un lungo periodo di crisi interiore. Lei parla di un «assoluto silenzio durato 10 anni» al termine del quale, dice, «mi sono riappropriata della parte più profonda della mia vera essenza: stavo morendo lentamente e dopo un profondo stato di malessere fisico sono finita in ospedale, dove ho visto la mia vita sbriciolarsi e ho dovuto ascoltare quello che il cuore e l’anima avevano da dirmi. Così – racconta – ho ripreso a scrivere, dipingere e cantare». La sofferenza si è tramutata in resilienza: «Tutti possono trovare la forza di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Io l’ho fatto inizialmente scrivendo poesie, grazie alle quali ho vinto vari concorsi letterari». Ma è con i mandala che Piras ama sprigionare allegria per la sua cittadina: «Qualche settimana fa ne ho installato uno di lana nella piazza di Chiesa, vicino ai giochi per i bambini. Già tempo fa avevo realizzato un piccolo allestimento nello stesso punto, purtroppo strappato via. Ma visto che l’iniziativa aveva riscontrato apprezzamento ho pensato di riproporla sistemando i cerchi il più in alto possibile».

Fare insieme

In passato la donna aveva ideato altre iniziative: «Ho seminato pietre dipinte e lettere con la firma “Bisu de Jana” in luoghi comuni perché le persone, trovandole, potessero gioire e stupirsi. L’armonia è contagiosa quando tutti lavorano con lo stesso obiettivo. Anche anziani e disabili possono facilmente realizzare un mandala, e tutti i lavori manuali che tengono concentrati scacciano i cattivi pensieri e rilassano. A volte con dei semplici telai realizziamo anche gnomi, cappellini e pompom».Piras crede nel potere della creatività: «Sono vicepresidente dell’associazione “Equilibri”, che si occupa di diffondere cultura e arte nelle sue diverse forme, e dell’associazione “Mondi Paralleli”, impegnata in laboratori ludici per persone con disabilità. Con i miei mandala, inoltre, sono approdata anche nelle biblioteche e ad Assemini dove tengo un corso all’Università della terza età Actea».

