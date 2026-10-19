«I miei gol per portare in alto il Monastir» 

Una sconfitta di misura che non compromette l’ottimo avvio di stagione. Il Monastir domenica è uscito da Viterbo senza punti (3-2 per i laziali), ma resta al secondo posto a quota 16. Uno dei protagonisti della prima parte di campionato è Alessandro Aloia: l’attaccante classe 1996 è in vetta alla classifica marcatori del Girone G con sei reti (una su rigore) in otto presenze, a pari merito con Maggio della Sarnese e Persichini dell’UniPomezia. L’attaccante olbiese sta evidenziando una continuità di rendimento con la scorsa stagione dove aveva chiuso a quota venti gol, compresa la coppa. Numeri importanti con cui aveva contribuito alla vittoria dei playoff. Nella stagione in corso non manca la volontà di migliorare ancora lo score.

Aloia, il ruolino di marcia del Monastir è positivo.

«Siamo ripartiti esattamente da dove avevamo lasciato. Prima dell’inizio della stagione ci siamo parlati ed eravamo consapevoli che riprendere il cammino della scorsa stagione non sarebbe stato facile. Ci siamo fatti subito trovare pronti e abbiamo conquistato ottimi risultati. Stiamo mettendo a frutto tutto quello che abbiamo fatto in ritiro e il lavoro in settimana in allenamento».

La squadra sta mostrando grande fiducia. Quali sono gli obiettivi stagionali?

«Dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili. A partire già dal prossimo turno. Entriamo in campo per cercare di vincere tutte le partite, ma allo stesso tempo bisogna tenere i piedi ben saldi per terra. Il nostro obiettivo iniziale è sempre la salvezza. Una volta salvi tutto ciò che verrà in più sarà guadagnato».

Sta trascinando i suoi compagni con gol e leadership.

«Sono felice per le mie prestazioni e i gol segnati in quest’avvio. Il mio obiettivo principale è aiutare la squadra a portare a casa quanti più punti possibili per il nostro traguardo. Poi è vero che un attaccante vive di gol: più ne segno e più mi sento sereno. Superare i venti gol dell’anno scorso non sarà facile, ma continuo a fare del mio meglio».

Come valuta l’impegno della squadra?

«Il nostro segreto è la continuità nel lavoro e di conseguenza nel rendimento. Ci tengo a sottolineare il grande lavoro che tutto lo staff sta svolgendo ogni giorno da diversi anni a questa parte. Per ora la costanza ci sta premiando, grazie anche al contributo dei nuovi innesti. Rispetto alla scorsa stagione ci siamo rinforzati».

Avete il migliore attacco del girone, 21 gol.

«Sì, l’intesa sta funzionando. Ho ottimi compagni di reparto che hanno un’età media bassa: nell’ultima in casa per esempio ha fatto benissimo Ech Cheikh. Gianoli è reduce da un’annata molto importante e si sta facendo sempre trovare pronto. Abbiamo anche Rossi che nel suo curriculum vanta dei campionati di Serie D vinti. Poi c’è Leone che sta facendo molto bene già dall’anno scorso».

Come vede il valore del Girone G?

«Il livello è alto, come hanno anche dimostrato le ultime partite. Tra le sarde per esempio sta facendo bene l’Ossese che la considero una matricola terribile, un po’ come noi l’anno scorso. Le altre isolane stanno faticando, ma si riprenderanno».

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