«I miei giri del mondo il sella al vespino» 

Samatzai–Cagliari e ritorno, tre volte alla settimana, in sella alla vecchia Vespa 50, da 45 anni a questa parte. Cesare Ollosu, pensionato 85enne di Samatzai, dal 1979 sale sul suo scooter e nessuno lo ferma nel suo viaggio a 50 chilometri all’ora: né la pioggia, né il gelo o il vento, né il caldo di questi giorni, neppure le parole dei nove figli preoccupati: «Perché non lasci il vespino a casa e non prendi l’autobus?».

Sul sellino

«Nemmeno a pensarci», sorride Ollosu. «Per lavoro vendevo roba per la casa e andavo a Cagliari con i mezzi pubblici. Poi mi sono stancato di viaggiare con la corriera, nel 1979 ho comprato la Vespa che è diventata la mia fedele compagna nella mia ricerca di libertà. A Cagliari mi sono fatto molti amici, che incontro ancora oggi nel circolo di via Mandrolisai o in piazza Jenne, ma capita che mi faccia 40 chilometri in 40 minuti col vespino anche solo per comprare il pesce nei mercati di via Quirra o di San Benedetto o semplicemente per fare una passeggiata».

In viaggio

Ottanta chilometri andata e ritorno, per tre volte alla settimana fanno 12mila chilometri all’anno, dal 1979 a oggi ben oltre 560mila. Senza contare gli altri viaggi: sul tachimetro sono più di 600mila chilometri, L’equatore è lungo 40mila chilometri, Cesare Ollosu ha fatto una quindicina di volte il giro del mondo con il suo vespino «che a tavoletta arriva anche a 60 km all’ora».

Quaranta minuti

Ma non è faticoso viaggiare sul quel sellino comodo ma stretto? «Tra i diversi mestieri nella mia vita – prosegue il pensionato sposato da sessant’anni con Agnese Gulleri di Sinnai, padre di 9 figli – ho lavorato in società elettriche, come addetto al recupero crediti per conto di uno studio legale e anche nei campi, zappando e mietendo a mano col caldo torrido estivo: quello sì era soffrire. Cosa sarà mai fare 40 minuti in vespa per andare a Cagliari?».

La passione

Lo scooter per antonomasia, oggetto di culto del made in Italy in tutto il mondo, è per Ollosu una seconda pelle: «Con un litro di miscela faccio 30 chilometri e un buco per il parcheggio lo trovo sempre. Dal 1979 non mi ha dato mai problemi: faccio fare una messa a punto all’anno, le fasce prima di tutto, e basta. Io devo solo riempire il serbatoio di miscela e lei mi trasporta dove mi va di andare, non solo a Cagliari ma anche a Desulo, Aritzo e persino Macomer: sempre viaggiando da solo e in sicurezza, col casco allacciato e badando alle regole: l’assicurazione prima fra tutto», dice l’ex rappresentante di biancheria. «Di norma vado a Cagliari solo la mattina», precisa Ollosu, «mi piace guidare nel traffico, mi aiuta e essere concentrato, mi apre gli occhi», conferma Cesare Ollosu, gelosissimo della sua Vespa 50 Special: «Non l’ho mai prestata a nessuno: nemmeno ai miei figli».

