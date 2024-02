«I miei gioghitus senza età» 

Manualità e voglia di fare, condite con un pizzico di fantasia e tanta inventiva: è la ricetta che Bruno Diana, 86 anni, utilizza da una vita per forgiare i suoi gioghitus – così chiama le sue creazioni, ovvero giocattoli di un’altra era, fatti di legno di ulivo, canne di fiume, qualche noce, zucche e pochi altri ingredienti.

La passione

Sonori, a fiato, inventati da lui: ha iniziato a farli da bambino. «Finché ho studiato, e sono arrivato alla quinta elementare, non uscivo di casa senza avere il mio fusu de nuxi », racconta: «Per farlo servono due noci, due tronchetti e uno spago che si deve tirare per far roteare il fuso».

Nato a Gonnosfanadiga, nonno Bruno vive a Pabillonis dagli anni ‘60 quando sposò Dina Murgia e andò a vivere in una casa cantoniera lungo la linea ferroviaria: di lì a poco diventò casellante.

La pensione

La produzione dei suoi giochini si fa più intensa dal 1993, anno della pensione, che incrementa la Bruno si emoziona nel parlare della sua infanzia: «Ho frequentato la scuola fino alla quinta elementare e». Grazie alle sue abili mani, questo gioco rivive in quelle dei suoi nipotini e di tanta gente del circondario.

Bruno ha vissuto il bombardamento del suo paese natale nel ‘43: cinque suoi compagnetti sono rimasti uccisi. Probabilmente è anche per questo che adora spiegare il suo colpo di fulmine con i giochi in legno ai più piccoli nonostante le differenze tra passato e presente siano tangibili. L’abile giocattolaio rimarca: «Oggi ai bambini vengono regalati giocattoli comprati e fin dalla più tenera infanzia hanno uno schermo per giocare: sarebbe meglio insegnarli a costruire da soli i passatempi, magari a partire da materiali di riciclo o di scarto, per fare crescere in loro immaginazione e fantasia creativa».

Un gioco sonoro è una trappola: se viene soffiato, da un foro fuoriesce del talco in polvere, lasciando di stucco l’avventato musicista che si trova il viso imbiancato. Ancora, produce fischietti e strumenti a fiato con la pellicola alimentare a far da membrana, imitatori del verso delle cicale e delle rane: su stroci-arrana. I suoi giochini si trovano in giro per la Sardegna, ad esempio nel museo di Laconi. «Qualche anno fa ne ho notato in alcune bancarelle nei mercatini in Barbagia», aggiunge. Bruno Diana ha trasmesso questa passione al figlio Renato e anche lui ne realizza.

La sua passione è ormai diffusa e i suoi gioghitus pure. Vorrebbe donarne altri al Comune per organizzare mostre o per creare un museo dei giochi antichi: qualcuno è già presente in Municipio, nella Casa Matta e nella Casa Museo di vico Tasso. Aggiunge: «Li ho fatti conoscere ai bambini della scuola elementare di Gonnosfanadiga e sono rimasti felici. Facevano tante domande, per loro erano delle sane novità». E a nonno Bruno farebbe nuovamente il piacere di insegnare ai ragazzi a costruire un semplice passatempo della sua infanzia.

