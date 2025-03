«I miei genitori si volevano bene». Pietro Demurtas è convinto che il padre Giuseppe non sia responsabile della morte della madre Anna Maria Merola, l’infermiera di 58 anni morta il 2 agosto del 2017 durante un incendio nella sua casa di via Cristoforo Colombo, nel rione Medadeddu a Carbonia. Il figlio dell’uomo accusato di omicidio è stato sentito durante il processo in corso in corte d’assise a Cagliari. Stando a quanto raccontato da Pietro Demurtas il padre non avrebbe avuto alcun motivo per uccidere la madre. Si sarebbe trattato di un incidente dovuto al cattivo funzionamento dell’impianto dell’aria condizionata, come del resto sostengono gli avvocati della difesa Lorenzo Perra e Angostinangelo Marras. Secondo l’accusa invece l’uomo avrebbe appiccato fuoco volontariamente con l’intenzione di ucciderla. «Fu mio padre a dare l’allarme – ha detto Pietro Demurtas – ma era come se lei non sentisse».

Dinamiche familiari

Anna Maria Merola, stando a quanto raccontato dal figlio «si chiudeva spesso a chiave. Ma non aveva alcun problema con mio padre. Si volevano bene». Tesi questa, alla quale non hanno mai creduto i parenti della donna, secondi i quali l’infermiera subiva angherie e vessazioni.

La tragedia

Anna Maria Merola era rimasta imprigionata nell'edificio durante il rogo. Erano le 4.30 del mattino e si erano salvati, riportando lesioni per fortuna non gravi, sia il marito che i due figli e le loro compagne. I vigili del fuoco l'avevano trovata distesa sui gradini che portano al primo piano, vicino al servoscala, con i piedi rivolti verso il piano terra. Probabilmente stava tentando di sfuggire al fuoco. In un primo momento era stato ipotizzato un tragico incidente dovuto all’incendio che si era sviluppato nella villetta di via Cristoforo Colombo. In seguito, con le indagini, è finito sotto accusa il marito Giuseppe Demurtas. Per l’accusa le fiamme sarebbero state alimentate con un accelerante a base di benzina. In passato anche Roberto Demurtas, l’altro figlio di Giuseppe, si era sempre dichiarato innocente. Il processo con i abbreviato ha stabilito che non ha commesso il fatto. (f. p.)

