«I miei campi distrutti dalla grandine» 

Sono bastati appena quaranta minuti di grandine per cancellare un anno intero di lavoro. A Pimentel vigneti, uliveti, mandorleti e serre sono stati letteralmente rasi al suolo. I grappoli d’uva, le olive e le mandorle destinati a maturare in autunno sono stati spazzati via da chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis, che hanno trasformato i campi in laghi di acqua e detriti. E non è bastato, purtroppo, l’intervento della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco: il fango impediva ai mezzi di entrare nei terreni ormai allagati. «In pochi minuti l’aria si è fatta gelida e la pioggia si è trasformata in chicchi di grandine sempre più grossi, che in meno di un’ora hanno spazzato via tutto. Nei campi non c’è più nulla: nei rami degli alberi non è rimasta attaccata neanche una mandorla, un’oliva o un acino d’uva» racconta l’agricoltore Stefano Rosas, 50 anni. Quest’anno l’imprenditore, che lavora in campagna da quando aveva 14 anni, non potrà raccogliere né l’uva del suo vigneto di 10 ettari in località Su Concali né le olive del suo ettaro in situato in località Mitza sa Murta. «Ho perso il lavoro di un anno e compromesso anche tutto quello del prossimo. La grandine non ha distrutto solo i frutti maturi, ma ha colpito anche le gemme da cui sarebbero nati i tralci futuri. Senza gemme, la vigna non potrà fruttare come dovrebbe: nascerà qualche grappolo, certo, ma saranno pochi rispetto al raccolto atteso», prosegue Rosas.

Per tutti gli agricoltori come Rosas, ora significa ripartire da zero: nei vigneti si ricomincerà dalle operazioni di potatura, con un anno di lavoro da ricostruire. A pesare non è solo la perdita del raccolto, ma anche gli investimenti cancellati. «In un giorno ho perso tra i 100 e i 120mila euro. Assicurare i terreni avrebbe avuto costi troppo alti, la speranza è che l’anno prossimo vada meglio», dice. Nei giorni successivi al maltempo il Comune, come tutti quelli colpiti dalla stessa sorte, ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio. «Mi auguro che la Regione intervenga con contributi per andare avanti o almeno per iniziare i lavori per la prossima stagione, non solo per noi agricoltori, ma anche per chi ha perso l’auto o a chi ha subito danni alle abitazioni. È stato terribile vedere tutto distrutto in così pochi minuti, se la grandinata fosse durata di più, non oso immaginare le conseguenze», chiude Rosas.

