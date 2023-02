«I miei animali  morti senza di me» 

Sono passati otto anni da quando le squadre della Forestale portarono via i grandi felini che per decenni hanno attirato scolaresche e curiosi, ma sembra un secolo fa. «Si sono presi tutto, mi hanno contestato la mancanza di licenze, eppure le avevo, ero autorizzato dalla prefettura, tant’è che al processo sono stato assolto con formula piena. D’altronde, in caso contrario, come avrei potuto usufruire del contributo de minimis da 41mila euro con il quale ho realizzato tutto questo?». La rabbia di quei giorni è solo sopita. «Accuse di maltrattamenti? Mai, non avrebbero potuto. Tutti i veterinari hanno testimoniato che gli animali erano tenuti benissimo. Io li adoravo, li ho presi tutti da cuccioli, svezzati e tenuti nel mio letto quando erano piccoli. Non ho mai alzato un dito su di loro, non ho mai avuto paura, sono sempre entrato nelle loro gabbie per coccolarli, giocare e mettere il guinzaglio per la passeggiata». Ecco, la passeggiata. «Li portavo a spasso per strada anche in altri paesi della Sardegna, sembra una follia, lo so, forse sono pazzo ma quando ho visto la prima tigre è stato amore a prima vista, lì è cominciato tutto».

Inviata

Guspini. «Il dolore più grande? Pensare che abbiano portato via i miei animali per lasciarli morire soli e lontani da me». Al centro del recinto che ospitava lo zoo, Marino Nonnis si guarda intorno con fare nostalgico. A grandi passi misura il cortile tra decine di galline che scorrazzano dove un tempo la tigre Pascià si stiracchiava prima della passeggiata mattutina. Al posto di leopardi, pantere e leoni, nella fattoria assolata lungo la strada che porta a Montevecchio ci sono quattro molossi arrampicati alle gabbie, un pavone e, appunto, un pollaio.

Sono passati otto anni da quando le squadre della Forestale portarono via i grandi felini che per decenni hanno attirato scolaresche e curiosi, ma sembra un secolo fa. «Si sono presi tutto, mi hanno contestato la mancanza di licenze, eppure le avevo, ero autorizzato dalla prefettura, tant’è che al processo sono stato assolto con formula piena. D’altronde, in caso contrario, come avrei potuto usufruire del contributo de minimis da 41mila euro con il quale ho realizzato tutto questo?». La rabbia di quei giorni è solo sopita. «Accuse di maltrattamenti? Mai, non avrebbero potuto. Tutti i veterinari hanno testimoniato che gli animali erano tenuti benissimo. Io li adoravo, li ho presi tutti da cuccioli, svezzati e tenuti nel mio letto quando erano piccoli. Non ho mai alzato un dito su di loro, non ho mai avuto paura, sono sempre entrato nelle loro gabbie per coccolarli, giocare e mettere il guinzaglio per la passeggiata». Ecco, la passeggiata. «Li portavo a spasso per strada anche in altri paesi della Sardegna, sembra una follia, lo so, forse sono pazzo ma quando ho visto la prima tigre è stato amore a prima vista, lì è cominciato tutto».

L’inizio di tutto

Era il 1991, Marino Nonnis andò a vedere il circo Orfei e si mise in posa per una foto con l’ultima nata. Una folgorazione. «Era una tigrotta bellissima, chiesi all’addestratore di vendermela e lui lo fece. Versai l’anticipo e quando finirono la tournée in Sardegna la presi con me, era Odry, la prima, non la scorderò mai». Qualche mese dopo arrivò Tyson. «Non volevo che Odry restasse sola e così le presi un compagno dallo zoo di Modena, da loro nacque Cucky». Il 1993 fu l’anno dei primi leoni, Britta e uno sfortunato cucciolo morto dopo essere stato attaccato dal rottweiler di casa. Nel 1995 fu la volta della pantera nera Pasquale e del leopardo Ulla che ebbero due cuccioli. E ancora: due tigri del Bengala e due tigri siberiane (Bengol e Rani). «Sono stati gli anni più belli, tutta la mia giornata era dedicata a loro, dalle sei del mattino fino alla sera».

La fuga di Kate

Nel 2014 nascono il leopardo Naomi e la pantera Kate, l’anno dopo è stato l’inizio della fine. «Non mi pentirò mai abbastanza: una sera ho chiuso male il cancello e loro sono riusciti ad aprirlo. Quando sono tornato ho visto Naomi e Kate che camminavano sul muro di cinta. Naomi l’ho rimessa subito nella gabbia, mentre Kate ha preso a scappare». La fuga ha coinvolto carabinieri, polizia, finanza. «C’era persino un elicottero. Il mio unico pensiero era che non volevo le sparassero, la dovevo prendere io». Così è stato. «L’ho raggiunta in un terreno privato, acchiappata per la coda e tenuta ferma mentre mio fratello mi portava una rete da pesca con la quale l’ho avvolta prima di caricarla in macchina, riportarla in gabbia e liberarla. Sono rimasto con lei finché non si è calmata. Sembrava un film». Poco dopo arrivò la Forestale. «Non ci posso ancora pensare. Sono venuti da Roma, hanno imbottito gli animali di anestetico, li hanno caricati su due furgoni diretti a Ravenna e Padova. Pascià è morta subito dopo, di solitudine, ma io non sono stato neppure informato. Non mi hanno mai fatto sapere nulla delle loro condizioni, anche se avrebbero dovuto farlo per legge».

Il libro

Dei ventidue anni dello Zoo non restano che centinaia di fotografie chiuse nella credenza accanto al camino, la pelle conciata di Odry sulla quale Marino Nonnis ha fatto giocare i figli bambini e un diario portato via e mai restituito. «Era la raccolta di migliaia di dediche fatte da chi è venuto a trovarci, ci tenevo moltissimo ma quando hanno sequestrato tutto se lo sono preso. Lancio un appello: vorrei riaverlo, almeno quello».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata