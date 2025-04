«I miei abiti hanno fatto il giro del mondo» 

Da bambina - erano i primi anni ’60 - la mandarono ad imparare un’arte, quella del cucito. Ago e filo, la Singer a pedali, gli occhi attenti della maestra sarta e un talento che già si intravedeva. Oggi Laura (Lauretta) Podda, 75 anni, è una delle poche imprenditrici donna che è riuscita con le sue creazioni a portare il nome di Muravera in Italia e nel mondo, con esposizioni persino alla Columbia University di New York. Anche per questo nei giorni scorsi è stata invitata come ospite dal sindaco Salvatore Piu in aula consiliare nel giorno in cui si è celebrata Donna Francesca Sanna Sulis, nata a Muravera nel 1716 e pioniera dell’imprenditoria femminile. Perché così come fece a suo tempo Donna Francesca (dedicò la vita alla produzione e vendita della seta), Lauretta ha immaginato gli abiti femminili con i tessuti tipici del telaio sardo, con i ricami fatti a mano, con la seta, il broccato, il corallo e l’argento. E soprattutto con disegni ispirati alla storia e alle tradizioni di Muravera.

Al lavoro

Il laboratorio è in via Roma, lei dedica giorni e giorni a realizzare un abito su misura, in grado di far rivivere la Sardegna a chiunque lo indossi «e in effetti – spiega – le richieste per i miei abiti arrivano in particolare da donne che hanno origini sarde che vivono all’estero o che trascorrono molto tempo fuori dalla Sardegna. Donne un po’ fuori dagli schemi. Mi dicono che per loro è un modo di restare ancorate alle proprie radici, di essere felici nonostante la lontananza». Nessun approccio puramente commerciale «perché se sono ancora qui lo devo solo alla mia passione per gli abiti e per questa meravigliosa terra. Immagino e creo, senza pensare se poi magari un abito possa piacere oppure no. E invece, per fortuna, piacciono tanto».

In famiglia

Così tanto che alcune stiliste dell’alta moda hanno copiato di sana pianta dei modelli creati da Lauretta «ma non mi importa delle azioni di rivalsa, io sono contenta così». Un contributo fondamentale in cinquant’anni di attività è sempre arrivato dalle sorelle Giannina e Isa, abilissime nell’arte del ricamo (e infatti il nome è “Sartoria delle sorelle Podda”). Un’arte, quella del ricamo, che negli ultimi anni si è intrecciata con l’arte delle parole: sugli abiti delle sorelle Podda compaiono i versi della poetessa Paola Nieddu. «Senza conoscermi mi disse che le mie creazioni le avevano ispirato alcune poesie. Poi ci siamo conosciute ed abbiamo dato vita ad una linea che è un intreccio tra tessuto e parole. La poesia, cioè, è ricamata chiaramente sull’abito».

Un modo, anche questo, di trasmettere le radici e le tradizioni sarde in maniera leggera. Col cuore che batte per Muravera: «Ho riprodotto un abito del 1800, è il mio paese che mi ispira, nonostante tutto». Perché, anche se Lauretta non lo dice, all’interno dei musei di Muravera un po’ di storia attraverso gli antichi abiti del posto non dovrebbe mancare. Quelli che lei ancora oggi crea con passione e amore.

