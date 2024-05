«I miei 80 anni tra arte e palco» 

Ha iniziato per gioco, ma poi teatro è diventato vitale. Cantante, musicista, attore, Dino Pinna, 80 anni, uno dei protagonisti della scena teatrale sarda e fondatore della prima banda musicale di Quartucciu, ha sulle spalle una vita da artista lunga quasi cinquant’anni. Tutto inizia nei primi anni Settanta, quando partecipa a un corso teatrale delle scuole. Consegue la licenza media e incontra l’amore della sua vita: «Rosalba era la mia insegnante, ci siamo innamorati e insieme abbiamo coltivato la passione per il teatro fino a esserne ossessionati», racconta dopo una breve pausa dalle scene «non per volontà mia». Ora ha ripreso a pieno ritmo l’attività teatrale all’Orto giardino Mariposa de Cardu, dove oggi festeggia il compleanno esibendosi sul palco assieme ai colleghi di una vita.

Gli esordi

La storia artistica di Dino è legata a quelle di suo fratello maggiore, Giorgio, e di Salvatore Vargiu, anime della cooperativa quartuccese Teatro Olata, fondata nel 1972 e attiva fino al 2019 nella promozione del teatro in lingua sarda. Protagonista in decine di rappresentazioni e opere, ha spaziato dalle commedie a un teatro più impegnato che attinge da temi seri e attuali: raccontano le contraddizioni nelle nostre comunità suburbane, dando così voce agli ultimi della società e restituendo dignità artistica al teatro in limba. «La prima volta ci siamo presentati al pubblico con l’opera di Antonio Garau “Is campanas de Santu Sadurnu”. Era stato un successo, l’affetto del pubblico ci ha incoraggiati e così siamo andati avanti con un’altra opera di Garau. Solo nel 1978 Salvatore Vargiu ha scritto un’opera tutta nostra: “M’anti promittu unu postu”. Ci avevamo preso gusto, nel recitare», ricorda ancora Pinna.

Il doppio lavoro

Muratore di giorno, attore di notte, Dino Pinna si è esibito in tutti i teatri della Sardegna, ma nella sua carriera ci sono una tappa al Festival di Sant’Arcangelo di Romagna con l'opera “Bakunin” e alla biennale di Venezia con l'opera di Sergio Atzeni “S'ard”. Per il teatro ha lavorato con i registi Salvatore Vargiu, Gaetano Marino e Marco Parodi, per il cinema con Gianfranco Cabiddu ed Enrico Pau. «Ho ancora la forza e la voglia di quando ero giovane e non ho intenzione di smettere di strimpellare la chitarra, cantare e recitare: il teatro è la mia energia e voglio continuare a vivere sul palco».

