«I miei 68 anni negli scout» 

Lo scautismo come stile di vita. Tanto da dedicargli venti pagine di versi in rima - con decine di foto a corredo - che ripercorrono gli oltre settant’anni di storia del gruppo scout Agesci di Selargius fondato nel 1952. «La mia seconda famiglia», dice Gigi Nonnis, bidello in pensione, che - a un passo dal traguardo degli 80 anni - detiene il titolo di scout più anziano in città.

L’ingresso a 12 anni

Un’esperienza iniziata a dodici anni, quando ancora non esistevano i doposcuola per i ragazzi, tanto meno le lezioni di basket o la piscina il pomeriggio. C’era solo lo scout come esperienza di vita oltre la scuola e la famiglia. Poi lo stop per rincorrere il sogno della carriera calcistica. «Ho giocato diversi tornei anche fuori dalla Sardegna, in tanti mi dicevano che avevo talento. Ma poi ha prevalso la nostalgia di casa e del gruppo scout». Anche mamma Antonietta glielo aveva consigliato: «Lascia stare quel pallone e torna dai bambini del gruppo», gli disse. «E aveva ragione, ho mollato tutto e sono tornato qui».

Gli aneddoti

Da allora quel fazzoletto blu annodato intorno al collo non lo ha più abbandonato. Insieme al motto che di fatto è diventato una missione di vita: «Scout una volta, scout per sempre».Gli aneddoti legati a questi anni sono tanti. Tutti legati alle uscite fuori città, alle tante iniziative organizzate a Selargius, ai raduni oltremare. Dall’esordio come lupetto, sino al suo ruolo attuale di capo branco. «Ho visto crescere diverse generazioni, e la cosa più bella è incontrare per strada quelli che un tempo erano ragazzi, ora dei padri di famiglia, e sentire quel “ciao Gigi” che riempie il cuore», racconta Nonnis. «In questi anni ho cercato di trasmettere loro i valori dello scautismo, la lealtà, l’autonomia e la competenza prima di tutti. Dei buoni cittadini, a prescindere che un domani diventino ingegneri o medici, piuttosto che operai o artigiani». Un lavoro di squadra con le famiglie: «Ci affidano i loro figli, i loro tesori, noi facciamo la nostra parte ma serve che anche i genitori intervengano con piccole regole da seguire anche a casa».E ai 74 anni di storia dello scout selargino è dedicato il suo libro. Tanti versi in rima che partono dal doveroso tributo al fondatore del gruppo, Cesare Isipato, insieme ai sacerdoti orionini. «Ci stavo lavorando da tempo», dice, «mi piace lasciare una testimonianza scritta e fotografica di questi anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA