«I miei 40 anni a Villa Abbas, luogo di innovazione e cultura» 

Il museo Villa Abbas di Sardara ieri ha salutato Giuseppe Garau, 67 anni, per tutti semplicemente Peppuccio, da oggi in pensione. Presidente della cooperativa che oltre al museo civico gestisce i beni culturali della cittadina termale, è l’uomo che ha immaginato il museo, portandolo dove si trova adesso, e termina così quasi 40 anni di attività. «Quando nel 1986 – racconta Garau – ho avuto l’idea di fondare la cooperativa Villa Abbas, condivisa con 9 soci, sono stati pochi gli incoraggiamenti, molti pensavano che fosse un modo per uno stipendio facile. Siamo andati avanti. Nel 1997 è nato il museo, qualche anno dopo in rete con l’area archeologica di Sant’Anastasia». Commosso, non nasconde la soddisfazione di aver dato vita a «un motore di innovazione culturale» un luogo «chiacchierone» e non di «sola contemplazione». Garau ricorda: «Siamo una realtà attivista, dove gli ospiti ascoltano, interagiscono, parlano, ricordano qualcosa vista altrove, una lezione a scuola. Non una scatola chiusa con oggetti del passato, ma un insieme di elementi di conoscenza del territorio e del mondo». Ricordi tanti, difficoltà pure, alti e bassi, come raccontano le 25mila presenze con le grandi mostre e la media di queste ultime intorno agli ottomila. «La gratificazione maggiore è la nostra idea di cooperativa di 37 anni fa, ideale oggi che parte del patrimonio immateriale dell’Unesco», conclude il neo pensionato. ( s. r. )

