«I miei 110 anni, ho superato  guerre e pandemie» 

«Il ricordo più bello della mia vita? Aver conosciuto, nell’istante giusto, l’uomo che sarebbe poi diventato mio marito. E poi tanti altri momenti: posso dire di essere felice di quanto avuto finora». Luisetta Mercalli nasce il 17 febbraio 1915 a Carloforte, in piena Prima guerra mondiale: ha superato anche il secondo conflitto planetario, due pandemie (l’influenza spagnola e, di recente, il Covid) tagliando, ieri, il traguardo dei 110 anni. È la persona più longeva in Sardegna. «Il Signore ha voluto così», dice sorridendo. Studio, musica, pittura, teatro e ricamo sono stati il carburante della sua esistenza, oltre all’insegnamento nelle scuole medie e ovviamente all’amore per la sua famiglia. Fino ai cento anni ha vissuto da sola: badava a se stessa, senza dimostrare l’età che aveva. Poi una caduta, con la frattura del femore e di un braccio, l’ha obbligata a trasferirsi nella rsa della fondazione Randazzo a Su Planu, diventata, dal 2015, la sua casa.

E qui, ieri mattina, c’è stata la grande festa per una donna dai mille ricordi, aneddoti, storie. Le figlie Myriam e Angela, insieme a Francesca ed Elena (due delle tre nipoti, con Alice bloccata a Parma per lavoro), l’hanno coccolata. Attorno a lei parenti, amici, il sindaco di Carloforte Stefano Rombi e il presidente del Consiglio di Cagliari, Marco Benucci, oltre al personale della rsa. E anche chi ora non lavora più chi non ha voluto perdere il grande evento. E prima di finire investita dall’amore e dall’affetto di tante persone, Luisetta Mercalli, impeccabile come sempre con un filo di rossetto e due fili di collana ben visibile, ripercorre, con mente lucida, la sua vita nella tranquillità di una saletta.

Da dove iniziamo?

«Dal mio percorso di studio e lavoro. Mi sono diplomata dalle suore di Carlo Felice a Cagliari. Ma non era abilitante per poter insegnare. Sono così andata a Padova e da privatista ho superato l’esame per poter diventare insegnante di economia domestica, contabilità, ragioneria, merceologia e disegno. Ho insegnato a Carloforte, poi a Monserrato e infine all’Alfieri, a Cagliari».

E a Cagliari ha incontrato l’amore della sua vita?

«Era il 1950. Aiutavo mio zio Ninetto Rivano nella messa in scena di spettacoli teatrali. Durante uno di questi, al Massimo di Cagliari, Luigi Quaquero, che sarebbe poi diventato mio marito, mi ha notata mentre mi occupavo di costumi e scene. Era un ufficiale di artiglieria dell’Esercito, aveva fatto la Seconda guerra mondiale ed era stato prigioniero in Africa. Si è dichiarato e dopo un fidanzamento di sei mesi ci siamo sposati a Carloforte: era il 1951».

Lei ha superato due conflitti bellici e due pandemie?

«Da piccola, quando avevo tre anni, ho avuto la spagnola e da grande il Covid. Durante la Seconda guerra mondiale ho fatto dato assistenza ai feriti nei bombardamenti del 1943».

La cultura ha avuto sempre un ruolo fondamentale nella sua vita?

«Lo devo ai miei genitori , papà Giorgio Mercalli, che amava il canto, e mamma Limbania Rivano, formidabile pianista: hanno avuto tre figlie, facendole studiare e diplomare tutte e tre. Hanno voluto che avessi una formazione culturale alta. Ho lavorato, come insegnante, fino a 64 anni. E portato avanti le mie passioni: la musica e le opere liriche, la pittura, e il ricamo con merletti a filet e pizzo. E per tanti tanti anni ho svolto attività di volontariato dalle vincenziane di San Francesco a Cagliari».

La figlia Myriam interviene un istante: «Grazie al personale della rsa, assitono alle opere al Lirico di Cagliari. L’ultima è stata Madama Butterfly, di Puccini: l’ha cantata tutta». Poi Luisetta riprende il controllo del dialogo: ricorda un «affetto giovanile finito male perché la famiglia di lui ha deciso altro e alla fine meglio così, perché poi ho incontrato Luigi diventando una coppia felice fino all’ultimo» e l’aver tenuto testa a una suocera dal carattere forte, sempre rispettata, ma «sono riuscita a sistemarla», dice con un sorriso. Poi un’ultima sistemata, pronta per godersi la sua grande festa. Auguri di cuore, signora Luisetta.

