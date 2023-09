I miasmi evaporano dal gup 

I miasmi del centro di compostaggio di Pratosardo finiscono davanti al gup di Nuoro, Mauro Pusceddu. In aula gli operatori del Consorzio industriale che nell’autunno scorso avevano presentato una denuncia, rappresentati dall’avvocato sassarese Pina Zappetto, e ora si sono opposti alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta aperta per inquinamento. Indagati, per emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone, il presidente del Consorzio industriale provinciale, Gianni Pittorra (attuale presidente anche della Nuorese Calcio), e l’ingegnere del Cip Angelo Manca (difesi da Basilio Brodu). Secondo la procuratrice Patrizia Castaldini, che ha firmato la richiesta di archiviazione, le analisi eseguite in «autocontrollo» dal Consorzio, tutte nel biofiltro dell’impianto, hanno dato concentrazioni delle emissioni odorigene «in piena conformità con i valori limite di emissione». Ma secondo gli operatori quell’impianto che dovrebbe trattare i rifiuti invece li produrrebbe: «Scarica periodicamente a Chilivani enormi quantitativi di materiale prodotto fuori specifica» hanno sostenuto. Non solo. Le analisi sul compost evidenzierebbero un prodotto fuori norma. Per questo gli autori dell’esposto chiedono che la valutazione non si basi su autoanalisi del Cip, ma sia un ente terzo a rilevarle.

Valori 10 volte superiori

La prova del “fuori norma”, e quindi del fatto che le marcescenze provochino nausee e malori, per gli operatori sarebbero nelle analisi sul compost. Un prodotto che dovrebbe essere di altissima qualità, invece ha fornito valori dell’Indice di respirazione dinamico superiori anche dieci volte al limite. Ieri gli operatori hanno portato in aula le analisi fatte da un istituto privato che ha rilevato come l’Ird, l’indice che valuta il consumo di ossigeno richiesto per la biodegradazione delle frazioni fermentescibili contenute nella massa del compost, per unità di tempo, superiori 10 volte il limite. Un dato oggettivo per gli imprenditori, che si sono più volte rivolti agli investigatori per via delle emissioni che in alcuni giorni, oltre a saturare tutta la zona industriale, vengono percepite anche sino alle prime case di Città giardino. Analisi che però, vista l’opposizione della difesa di Pittorra e Manca, non sono state acquisite dal giudice. Per l’avvocato Brodu infatti le analisi di laboratorio «dovevano essere prodotte al giudice e alle parti cinque giorni prima dell’udienza». Da qui la decisione del giudice di non ammettere le nuove prove, e riservarsi sull’archiviazione.

Fetore e malori

Sull’emissione degli odori, dal 2019 la Procura di Nuoro aveva già aperto dei fascicoli, poi tutti archiviati. Indagini che avevano portato all’emissione di alcune prescrizioni da parte della Provincia al Cip per il centro di compostaggio. Ora gli operatori della zona industriale chiedono che le indagini proseguano in un’altra direzione. Nel centro Cip finisce tutta la frazione del rifiuto umido di Nuoro, e da quando Tossilo è chiusa, anche quella di Macomer. Ma un parte di questa, secondo la denuncia, finirebbe a Chilivani.

RIPRODUZIONE RISERVATA