I miasmi della discarica: assolto dirigente del Cipnes 

Assolto da tutte le accuse, il dirigente del Settore Ambiente del Cipnes, Giovanni Maurelli, non è il responsabile del deterioramento dell’aria a Murta Maria e Loiri Porto San Paolo, causato dalle emissioni della discarica di Spiritu Santu. Lo ha stabilito la giudice del Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi, che ha accolto le richieste del difensore di Maurelli, l’avvocato Marzio Altana. Le accuse per il dirigente del Consorzio Industriale di Olbia erano pesanti, scaturite da una inchiesta aperta nel 2017 sulla base di numerose segnalazioni arrivate ai Carabinieri del Noe. Il dirigente veniva chiamato in causa su tre distinte questioni. La prima è quella la presunta violazione delle prescrizioni che regolano la gestione dei rifiuti in discarica.

Ma è la seconda contestazione la più grave, perché si tratta di un reato contro la salute pubblica. Secondo la Procura, il dirigente pubblico avrebbe causato il deterioramento dell’aria nel sito di Spiritu Santu. Il giudice sul punto è stato netto, ha assolto Maurelli perché il fatto non sussiste. In altre parole, non è stata portata al giudice la prova dei miasmi e questa circostanza ha determinato la decisione. Per contestazioni minori è scattata la prescrizione. Maurelli ha sempre sostenuto di avere agito per contenere le emissioni dalla discarica e dall’impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti e il Tribunale sembra avergli dato ragione. Il dirigente del Cipnes negli ultimi anni è stato assolto altre volte per le problematiche dell’impianto di Spiritu Santu, una delle vicende più clamorose, conclusa con l’archiviazione delle accuse più gravi, riguarda il conferimento dei fanghi di alcuni depuratori campani a Olbia. Per i residenti di Murta Maria e Porto San Paolo, però, la presenza della discarica è ancora una ferita aperta.

RIPRODUZIONE RISERVATA