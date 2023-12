I mezzi dell’assalto all’esame dei Ris 

La Procura di Lanusei ha aperto un fascicolo sull’assalto al portavalori avvenuto sull’Orientale. Le ipotesi di reato sono di rapina pluriaggravata, tentato omicidio e blocco stradale. Intanto gli inquirenti, coordinati dal procuratore facente funzioni, Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta, proseguono le indagini per dare un’identità ai banditi che hanno assaltato il blindato della Mondialpol diretto in Ogliastra e carico di denaro contante, soprattutto pensioni e tredicesime. Tutti gli elementi recuperati lungo i tre chilometri a sud di Tertenia, isolati con catene e cavi d’acciaio con l’aggiunta di pneumatici ardenti, sono stati consegnanti al Ris, il reparto investigazioni scientifiche dell’Arma dei carabinieri che ha ispezionato a fondo i cinque mezzi bruciati lunedì mattina e posti sotto sequestro dal magistrato inquirente.

È stata una scena da film, quella successa sulla statale 125, all’altezza della cantoniera di Masonedili, tra tir messi di traverso e colpi di kalashnikov, proiettili sull’asfalto, auto utilizzate per il colpo date alle fiamme e traffico bloccato per ore. Un piano studiato nei minimi dettagli, con il bottino ancora in via di quantificazione, anche se la somma di denaro portato via sarebbe nettamente inferiore al milione di euro trasportato dal portavalori. Era un commando di almeno sei uomini, ma forse addirittura dodici, secondo gli investigatori che sono sulle tracce della banda, fuggita quasi certamente dalla strada di Su Marchesu. Anche ieri i carabinieri della compagnia di Jerzu e i colleghi del nucleo operativo di Nuoro hanno acquisito nuove testimonianze.

