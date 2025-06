I metalmeccanici  bloccano la tangenziale,  saranno denunciati 

Bologna. Senza contratto e a rischio pene pesanti, quelle introdotte dal decreto sicurezza. Una giornata dura per i metalmeccanici che hanno manifestato per il rinnovo del contratto. A Bologna i manifestanti entrano in tangenziale. Una mossa – precisa la Questura – che non era stata autorizzata. Dunque, saranno denunciati secondo le nuove norme.

Il rischio è alto perché se, ad esempio, la fattispecie contestata fosse quella di blocco stradale organizzato, la pena prevista è fino 2 anni di reclusione. I possibili effetti del nuovo provvedimento del governo sulla sicurezza riscaldano nuovamente maggioranza e opposizione mentre interviene il ministero del Lavoro che convoca le parti. La segretaria Pd Elly Schlein esprime «piena solidarietà ai metalmeccanici» sostenendo che l’obiettivo è «non ascoltare il grido dei lavoratori per il rinnovo del contratto», Fabio Rampelli (FdI) ribatte: «Schlein si mette a capo dei metalmeccanici che, legittimamente manifestano, ma nei modi illegittimi. È di solare evidenza che le proteste sono strumentali, tese a creare artificialmente tensione sociale».

La giornata dell’orgoglio metalmeccanico, come l'hanno definita, potrebbe avere strascichi giudiziari pesanti. Ferdinando Uliano (Fim) minimizza: «Abbiamo fatto una piccola deviazione di 600-700 metri dal percorso, senza blocchi, senza creare particolari disagi, in maniera ordinata, senza scontrarci con la polizia. Se ci saranno denunce ci difenderemo». Il segretario della Cgil Maurizio Landini esprime solidarietà e sottolinea: «A Bologna anziché la riapertura delle trattative, la notizia è diventata che, in base al decreto sicurezza, questi lavoratori saranno denunciati».

RIPRODUZIONE RISERVATA