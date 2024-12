I mestieri di Natale, contratti a tempo per gli ultra 50enni 

C’è chi, come Anna («Anna, basta così»), sta per salutare un anno sfortunato e spera che il 2025 le porti uno stipendio fisso. «Ho perso il lavoro e spero di riuscire a trovarne un altro», racconta, mentre, col sorriso stampato in faccia, ascolta la richiesta di una cliente che sceglie un giocattolo per il nipotino. Quarantacinque anni, cagliaritana, due figli e un mutuo, è una delle migliaia di lavoratori che in questo periodo dell’anno vengono assunti in Sardegna come cassieri, commessi, camerieri, aiuto cuoco, addetti di magazzino, promoter, addetti al confezionamento dei pacchi natalizi, per il tempo ristrettissimo delle festività di fine anno.

Il tempo dello shopping

Sono i lavoratori dei mestieri di Natale, quelli che, dice Nella Milazzo, segretaria regionale Filcams Cgil, «devono garantire flessibilità e disponibilità assolute», per il tempo in cui tutti (perlomeno i più fortunati) si dedicano allo shopping, agli amici e alla famiglia. Un piccolo esercito di precari al cubo. Come Giovanni, 51 anni, di Quartu, una vita di assunzioni a tempo in agricoltura e nel commercio. «E sono tanti anni che, in questo periodo dell’anno, riesco a trovare un’occupazione, anche se a termine, che aggiunge una piccola entrata al mio bilancio familiare».

Il bilancio familiare

Un piccolo spaccato sociologico che racconta uno dei contraccolpi del deserto demografico che non impatta solo sulla sostenibilità dell’assistenza sanitaria (più anziani, più malattie croniche) e sul sistema previdenziale, ma anche sulla forza lavoro che dovrebbe essere coperta dai giovani e invece viene occupata dalle classi d’età più mature. Così, se fino a vent’anni fa i mestieri di Natale erano perlopiù appannaggio degli studenti universitari e comunque di ragazze e ragazzi non ancora entrati nel mondo del lavoro, oggi tutto è cambiato. «Oggi sono i 40, 50enni; persone che hanno perso il lavoro e che hanno bisogno di un’entrata importante per dare sostegno alla famiglia», avvisa Nella Milazzo.

Quando si era studenti

Conferma il presidente di Confcommercio Alberto Bertolotti. «C’è stato un cambio di rotta cominciato da tempo e accelerato negli anni del Covid: riscontriamo una generale disaffezione al lavoro da parte dei giovanissimi, e al contempo una gravissima crisi occupazionale degli over 50». Per cui, spiega, «anche i candidati per i lavori a tempo di periodi straordinari come quello natalizio in cui serve più personale, sono persone con i capelli bianchi». Over 50, puntualizza. «L’età sta salendo rapidamente, il che sarà anche una conseguenza del calo demografico e della difficoltà di far arrivare i lavoratori stranieri, visti i limiti del decreto flussi; ma il fatto che non vediamo più i ragazzi occupati in queste attività a termine, dà da pensare». Tempi andati. Per dire, lui ai tempi del liceo, durante le vacanze faceva il fattorino. «Consegnavo fiori e riuscivo a guadagnare così i soldi per uscire con gli amici e comprare le scarpe da calcio».

Il sindacato

Tantissime, dice Nella Milazzo, «le assunzioni in questo periodo straordinario di lavoro, soprattutto per il commercio». E tanti i lavoratori che si rivolgono al sindacato per chiedere assistenza. «Si tratta di contratti di un mese e mezzo, massimo due. Contratti a termine coi quali viene richiesta una certa flessibilità, il che va bene perché ci possono essere prospettive di assunzione; però si finisce per pretendere una disponibilità assoluta, incondizionata, che io paragonerei alle condizioni di lavoro nel periodo estivo». Il salario, «è quello di uno stipendio del commercio, quarto livello: si arriva anche a 1.400 euro, il problema è che spesso manca il pagamento degli extra». Le aziende più virtuose («Quelle che pagano fino all’ultimo minuto di straordinario») sono le più grandi. «Quelle più strutturate, ma in Sardegna non ne abbiamo tantissime. Il grosso del commercio sono imprese con meno di 15 dipendenti, spesso a conduzione familiare, e qui, spesso, la disponibilità ci si dimentica di pagarla».

Addio Santa Claus

E i lavori tipo Babbo Natale che accoglie i bambini, o il giocoliere che anima una festa? «Quando serve un’integrazione della forza lavoro di questo tipo ci si rivolge a un’agenzia specializzata», dice Roberto Bolognese, presidente di Confesercenti. Un tempo era diverso. Un tempo Babbo Natale aveva la barba bianca ma era un ragazzino.

