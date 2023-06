Mirko Matteucci torna in esclusiva su RaiPlay dal 15 giugno con dieci nuovi episodi della seconda stagione de “I mestieri di Mirko”, alla riscoperta delle eccellenze italiane. Questa volta si presenta una nuova sfida rivolta al futuro. Infatti, se nelle precedenti puntate il format originale RaiPlay è stato un’occasione per scoprire territori, ricordare il passato, trasferirlo al presente e capire in che modo i vecchi mestieri si fossero rinnovati e adattati ai nostri tempi, in queste nuove si guarda al domani, con temi attuali, legati alla sostenibilità e al lato green. Così Mirko si lancia in imprese che diventano vere e proprie avventure.

