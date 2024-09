I mestieri antichi celebrati con una serie di murales 

Un murale dedicato alle tradizioni del paese è stato realizzato in piazza Garau, a Segariu. La parete racconta l’antico mestiere di fabbricatori di tegole, prodotto fiore all’occhiello del centro della Marmilla. «Seguendo l'azione dell’amministrazione, stiamo realizzando una serie di murales che danno colore all’abitato e riprendono le attività storiche del paese», spiega il sindaco, Andrea Fenu. L’ultima opera racconta “Is Tebajus” e descrive la vecchia attività in essere fino agli anni ‘60, che vedeva Segariu come uno dei primi produttori a livello regionale di tegole che venivano vendute in tutta la Regione. «Stiamo già realizzando un secondo murale», conclude Fenu. ( g. g. s. )

