I messaggi di pace impazzano sul web  

"Per amore mio" e "Dono d'Eternità", sono gli originali brani musicali, composti da un gruppo di giovani, tutti impegnati nell'animazione delle messe domenicali, ma anche in attività musicali nel territorio, che insieme stanno realizzando un singolare progetto, iniziato con due video, che vuole essere prima di tutto un messaggio rivolto al mondo giovanile in particolare, ma soprattutto un omaggio all'intera comunità.

Messaggi di pace, fratellanza e inclusione, che impazzano sul web e accolti con soddisfazione anche dal parroco, padre Andrea Rossi, e dagli altri due sacerdoti che guidano le quattro parrocchie di Macomer, quali don Marco Saurra e don Leonardo Arca. Canti che vanno oltre l'animazione della messa domenicale. L'ultimo video è stato girato in una vigna. Protagonisti un gruppo di giovani musicisti, denominato "ReOver". Da qui nasce il progetto musicale di musica cristiana, con l'unione di persone diverse, unite in un solo obiettivo: fare musica e condividere i brani inediti con chiunque voglia suonarli e cantarli e interpretarli nella propria comunità. Dei ReOver fanno parte le due magnifiche voci femminili, Antonietta Murgia e Angela Farina, poi la voce di Giovanni Sau, la batteria di Pasquale Marigliano, la chitarra acustica di Andrea Ledda, il basso e chitarra elettrica di Luca Demartis e la chitarra elettrica di Antonello Marigliano. Il gruppo si avvale anche della collaborazione di altri musicisti di Macomer. (f. o.)

