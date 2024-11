I messaggi dell’arte: crescono i murales alla Galleria del sale  

Disegnata sulla parte del ponte c’è una donna in bianco e nero, adagiata su una sedia di foglie verdi che lentamente si sgretola, a simboleggiare che, per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici, i giorni sono contati. Il muro di fronte a lei raffigura il piede di Achille, trafitto nel tallone dalla freccia che gli fu fatale, a indicare che, prima o poi, tutto muore, anche una semi divinità come l’eroe greco. Poco più avanti, la testa di un bambino pende a testa in giù da una campana, come fosse un batacchio, rimandando alla condizione di violenza ancora presente nella terra dell’artista Bastardilla, la Colombia.

Significati ed esperienze

È un percorso di significati, esperienze e sensibilità artistiche, quello della Galleria del sale, un’esposizione d’arte contemporanea a cielo aperto, da scoprire camminando lungo la pista ciclabile che porta da Su Siccu a Molentargius. Qui, la street art trova il proprio spazio sui muri dei cavalcavia, restituendo bellezza a una zona trascurata. Un viaggio tra i colori, come il verde del murale che raffigura la cymbalaria aequitriloba, pianta endemica in Sardegna, con cui l’artista galiziana Oa Doa ha voluto tributare l’Isola. O il grigio-azzurro del murale di Mauro Patta, in collaborazione con Ichnusa, che raffigura un uomo di spalle con un barile, all’interno del quale il verde di una pianta simboleggia il risveglio della natura.

L’ambientalismo

Ma anche un’esperienza che porta a confrontarsi con temi caldi, come quello del rispetto degli ecosistemi. Di fronte allo stadio Sant’Elia, nel progetto del collettivo 11/6 Squad, due animali sono raffigurati uno di fronte all’altro, come a guardarsi. Il primo, una balena che si trasforma in qualcosa di innaturale, con un comignolo fumoso che le spunta dalla testa. Il secondo, un ippopotamo che risputa fuori le microplastiche che hanno invaso il suo habitat.

La nascita nel 2014

Il progetto della Galleria del sale è nato nel 2014, su iniziativa dell’associazione Urban Center, con una quindicina di opere. In dieci anni sono diventate più di 50, le ultime tre ancora in realizzazione, anche grazie al cofinanziamento di Bagamunda Tour Operator, che vi ha destinato i proventi dei propri tour nella galleria a cielo aperto. «Si tratta dell’unico percorso d’arte formale all’aria aperta che c’è a Cagliari», spiega il curatore del progetto Daniele Gregorini. «È uno spazio attraverso cui riqualifichiamo un’area destinandola all’arte e alla creatività pubblica, con cui la gente che passa da queste parti quotidianamente può confrontarsi e interagire».

