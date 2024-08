I mercatini rionali non conoscono crisi: «Qui rapporti veri» 

Forse alla fine ha proprio ragione Raimondo Cadoni, che dal suo stand di frutta e verdura al mercato di Campagna Amica a Pit’ze Serra sostiene sicuro. «Il mercato all’aperto è una sorta di whatsapp dal vivo: arrivi, ti incontri con le altre persone e mentre fai gli acquisti, chiacchieri e scambi anche pettegolezzi. Cosa che non fai nei supermercati, perché solo qui c’è questa vivacità e voglia di stare insieme».

La città “viva”

E come dargli torto: se vuoi vedere una città viva, piena di gente di tutte le età devi andare nei mercati all’aperto. Sono loro che rivitalizzano i quartieri e che danno una spinta a tutto il commercio : a cominciare dal mercato di Campagna amica del sabato a Pitz’e Serra, per passare al mercatino rionale del mercoledì in via Della Musica, il più grande della Sardegna. Nell’attesa che si apra il mercatino di Flumini e che perché no, i sogni diventino realtà, con il ritorno del mercatino all’aperto nella piazza davanti al Comune, in sinergia ovviamente con quello al chiuso.

Il sabato Pitz’e Serra vive con il mercato. Lo dimostra la fotografia di sabato scorso, pochi giorni dopo ferragosto, quando anche gli agricoltori si sono presi un giorno di vacanza e intorno c’era solo il deserto. Ieri invece c’erano centinaia di persone.

«Io abito qui», dice Veronica Zedda 30 anni, «e al mercato vengo sempre. Non c’è dubbio che attiri tanta gente, il quartiere rivive, basta vedere qui intorno che non c’è nemmeno un parcheggio». Ne è convinto anche Giuseppe Ennas, agricoltore quartese, intento a servire i clienti in fila: «Il mercato porta un bel giro. Perché? Io penso che la prima cosa sia per la qualità dei prodotti a chilometro zero: faccio un esempio, l’uva che sto vendendo oggi è tagliata la sera prima. E poi anche questo movimento invoglia la gente a uscire, ormai le persone sono abituate». E ancora Alessia Cardia della Masseria de Nannai: «Estate e inverno c’ è sempre gente» rileva, «anche se il vero boom è nel periodo invernale perché in questo adesso qualcuno è fuori per le ferie, ma non possiamo lamentarci». E difatti alle 11 nel suo banco di carne e derivati non è rimasto quasi nulla.

Via della Musica

Un punto di incontro e di acquisti, dicevamo, è anche il mercatino rionale del mercoledì in via Della Musica che ancora cerca una sua collocazione definitiva dopo le ventilate ipotesi di trasloco.«Abito a Bellavista nel litorale ma vado sempre ai mercati all’aperto prima di tutto per la genuinità dei prodotti», spiega Maria Luisa Corona 80 anni, «e poi ne approfitto e se mi serve qualcosa faccio un giro anche negli altri negozi della zona».

Marco Medda è il presidente di Anva Confesercenti, l’associazione ambulanti, e spiega: «I mercati all’aperto hanno una valenza importante proprio per il rilancio dei quartieri. Sono il più agile supermercato che puoi inserire in una città e sono gli unici che hanno la capacità di commercializzare i prodotti locali». È un mondo «che bisogna salvaguardare, come si sta facendo un altre parti d’Italia». In futuro, «sarebbe bello il ritorno del mercato all’aperto anche davanti al Comune, in pieno centro. Come un tempo quando all’interno c’era l’alimentare e all’esterno tutto il resto, pensando le due cose come complementari». Il dirigente di Coldiretti Efisio Perra ribadisce: «Questa occasione di incontro che ti danno solo questi mercati. Stiamo riportando le persone a frequentare gli spazi. Il mercato all’aperto è una comunità».

