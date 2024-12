I mercatini per sfidare la crisi 

«Ho comprato un pensierino per un’amica e qualcosa di buono per la tavola di Natale. Non ho la possibilità di fare acquisti costosi e il mercatino mi sta aiutando». Le parole di Maria Grazia Porcu, giovane mamma di Carbonia sintetizzano bene l’essenza dei mercatini allestiti a Carbonia (in via Manno sino al 6 gennaio) per il programma “Il Natale arriva in città”, in un momento in cui la crisi che si sta abbattendo sul Sulcis non consente a tanti di poter spendere per i regali.

Insieme

«Una situazione complicata – dice Mauro De Sanctis presidente del Consorzio fieristico sulcitano che organizza i mercatini col patrocinio del Comune e grazie ai fondi del bando regionale per i Ccn – che però non deve impedire di guardare al futuro con serenità e di scartare piccoli doni con i quali si aiutano anche i nostri hobbisti a realizzare piccoli ma importanti guadagni». Ad esempio Sara Tagarelli, 32enne di Teulada, che nella sua casetta di legno ha sistemato gioielli e creazioni in macramè che ha preparato negli ultimi mesi: «Mi sono licenziata per provare a vivere della mia arte - spiega – i prezzi sono contenuti perché mi rendo conto che il periodo non consente di fare acquisti costosi». Sergio Pira, che nella bancarella coloratissima che ha allestito vende i suoi manufatti in legno ribadisce il concetto: «Bastano pochi euro per un pensierino che scalda il cuore a Natale. In più si sta insieme, si condivide la magia delle feste». Come quella che regalano i presepi che si possono ammirare nella bancarella di Emanuela e Elisabetta, figlie d’arte dell’indimenticato artista Luigi Pirastru di Serbariu: «Aspettiamo i concittadini – dice Emanuela – il Natale è anche condivisione di emozioni e sentimenti».

Il cibo

Concetto condiviso anche da chi ha scelto di puntare sull’agroalimentare come Stefania Cannas, 37enne di Portoscuso che ai clienti propone salumi e prodotti tipici: «Una buona tavola fa un Natale felice – dice – e con pochi euro si possono portare a casa tante delizie». I dolci, ad esempio: «Senza il dolce non c’è il Natale – dice Patrizia Bonu di Carbonia che nella sua bancarella sfida i palati più golosi – che Natale sarebbe senza il torrone? Bisogna tornare alle piccole cose, quando bastava una passeggiata tra le luci colorate». Magari con un buon bicchiere di vino: «Che non per forza deve costare cifre astronomiche – dice Patrizia Orrù che racconta del premio che il vino Loccis’s Domu che propone ha di recente vinto a Lione – siamo certi che le produzioni locali possano davvero essere un antidoto alla crisi».

