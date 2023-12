I mercatini di Natale riaccendono le luci 

Tornano i tanto attesi mercatini natalizi. Finito il countdown, da ieri le tradizionali casette in piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele sono pronte a regalare aria di festa e allegria. «Diamo la possibilità, dopo gli anni della pandemia, di poter godere dei mercatini di Natale e poter effettuare i migliori regali in questa bellissima atmosfera», dice Alessandro Sorgia, assessore al turismo. A fare da compagnia a grandi e piccoli animazione e divertimento: «Ci saranno eventi tutti i giorni che permetteranno a bambini e famiglie di passare una spensierata giornata in centro gratuitamente», spiega Emanuele Frongia, organizzatore dei Mercatini di Natale.

Un’occasione per fare regali di Natale originali e dare lustro agli artigiani e commercianti che con i loro unici prodotti accompagnano la passeggiata di cagliaritani e turisti. «È da cinque anni che partecipiamo, per noi è una vetrina, grazie a queste manifestazioni abbiamo modo di far conoscere il nostro olio artigianale. Il turista ce lo richiede, facciamo esportazioni in tutto il mondo», dice Jessica Cabriolu dell’azienda Oleificio Cabriolu. «Siamo per lo più artigiani, ognuno propone la propria idea innovativa. Noi creiamo forchette assemblate alle maschere dei Mamuthones», racconta Stefano Gessa dalla sua bancarella di coltelleria e arte sarda. Quest’anno sono 40 le casette con prodotti tipici sardi, artigianato, ceramica, gioielli. Resteranno fino al 7 gennaio al Corso e fino al 29 gennaio in piazza Yenne. A dare luce alla città ora manca solo l’albero di Natale.

