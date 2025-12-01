I mercatini accendono le luci di Natale 

Caciocavallo, birra, salumi, cioccolato, coltelli e altri mille prodotti dell’artigianato sardo. Forti del successo degli anni scorsi, il Comune ripropone per la nona volta i mercatini di Natale tra il corso Vittorio Emanuele e piazza Yenne. L'apertura del villaggio in centro, avvenuta ieri, è ormai tra gli appuntamenti più attesi in città con i suoi spettacoli, le possibilità di acquistare i regali e gli immancabili spazi dedicati ai bambini e agli adulti, con la scacchiera gigante e la casa di Babbo Natale dove si potrà spedire la letterina.

Caciocavallo e dischi

L'edizione 2025 dei Mercatini si sviluppa nelle 39 casette in legno. Undici in piazza Yenne sino al 29 dicembre, 27 nel Corso Vittorio Emanuele sino al 6 gennaio. Un’iniziativa che piace ai cagliaritani e, soprattutto, ai commercianti. «È la quinta volta che partecipiamo ai Mercatini di Natale», afferma Luciano Pisu, di Quartu, che propone vecchi vinili 33 giri trasformati in orologi. «Abbiamo sempre lavorato bene e, tempo permettendo, confermare il trend positivo. Per noi il, riscontro è tangibile, non ci lamentiamo».

Fedele Racanelli arriva da un paesino in provincia di Bari. «Offriamo prodotti tipici pugliesi, dai taralli fatti a mano ad Altamura al caciocavallo». In città con padre e madre, è alla quinta edizione. «Gli affari sono sempre andati bene, per questo veniamo a Cagliari con molto piacere». Come avete conosciuto questa manifestazione? «Quasi per caso. Eravamo a Prato Sardo, ma le vendite non andavano bene. Una passeggiata a Cagliari ci ha fatto scoprire quest’iniziativa, abbiamo provato ed è andata benissimo».

Mario Soddu, con The art of Madù, nella sua casetta di piazza Yenne propone decorazioni in ceramica e illustrazioni. «Sono al terzo anno di partecipazione, ormai i cagliaritani conoscono le mie produzioni artistiche, che dimostrano di gradire». Gli affari? «Sono sempre andati bene?»

Per Romina Melis, casetta nel Corso, i Mercatini di Natale sono un’ottima vetrina. «Grazie a quest’iniziativa riusciamo a far conoscere il nostro laboratorio di Pirri dove produciamo cioccolato artigianale. Per noi è l’ottava edizione e ogni anno va meglio, d’altra parte i cagliaritani sono golosi e noi li accontentiamo».

Manuela Corona, anche lei casetta nel corso Vittorio Emanuele, è una fedelissima. «Per il nostro birrificio artigianale di Montevecchio è l’ottavo anno di partecipazione. I cagliaritani apprezzano i nostri prodotti, ottimi anche per regalo, inoltre l’iniziativa è un ottimo strumento pubblicitario per la nostra attività».

La gara

Confermato il tradizionale concorso, che quest'anno vedrà premiata oltre la casetta più bella anche gli operatori che si distingueranno per l'accoglienza e l'ospitalità. Variegata anche l'offerta dell'animazione per piccoli e famiglie, con spettacoli itineranti, laboratori, tornei di scacchi e partite di backgammon in piazza, visite guidate e musica. (a. a.)

