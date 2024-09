I mega yacht nel cuore di Olbia 

Giga e mega yacht nel cuore della città, il molo Brin si trasforma (ufficialmente) in un porto turistico di rilevanza internazionale e in una piazza con vista su Tavolara. Ieri Autorità portuale di sistema del Mare di Sardegna e Quay Royal Olbia, detenuta da Moys srl, hanno firmato l'atto di concessione demaniale marittima, trentennale, di una porzione del lato sud della storica darsena: il vecchio porto commerciale diventa un approdo d'eccellenza per panfili fino a 490 piedi circa, regalando un nuovo profilo al lungomare di Olbia. Saranno diciassette i posti barca per navi da diporto dai 45 ai 150 metri ormeggiate alla banchina che sarà riqualificata interamente: pavimento in granito, nuove bitte e calpestio in legno esotico lungo tutto il ciglio.

Nuovo volto

Tra spazi a terra e specchio acqueo, saranno riqualificati oltre quarantamila metri quadri, accessibili al libero passaggio pedonale fino alla testata del molo, affacciata sull'isola di Tavolara, che ospiterà un belvedere sul golfo. Al centro della nuova marina, le ex Officine Mameli, in passato adibite a deposito doganale: costruiti prima degli anni Cinquanta e tutelati dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, gli ottocento metri quadri del fabbricato ospiteranno gli uffici direzionali e i locali tecnici.

Soddisfazione

«Questa è una giornata importante per la città di Olbia che, finalmente, dopo un iter lungo vent'anni, avrà una marina di livello internazionale nel cuore del centro storico: il nuovo porto turistico sarà il primo dell'isola a ospitare all'ormeggio mega e giga yacht», ha detto il presidente dell'Aspd, Massimo Deiana, siglando il documento con l'amministratore unico di Quay Royal, Gian Pietro Sirca.

Dopo 20 anni

La firma dell'atto sigilla un percorso burocratico durato un ventennio, tra dinieghi e ricorsi al Tar. Avviato nel 2004 con la presentazione della prima istanza e proseguito con successivi adeguamenti progettuali, l'iter ha subito l'accelerazione definitiva nel 2021 con l'approvazione dell’Adeguamento tecnico funzionale al Piano regolatore portuale vigente.

