I mega camini partono per la Libia 

L’energia elettrica nella Libia orientale scorrerà tramite impianti costruiti a Tortolì. I due camini da 400 tonnellate complessive hanno preso il largo a mezzogiorno di sabato con destinazione Tobruch, il porto commerciale del distretto di al-Butnan. Per realizzare i manufatti la B.Metal, azienda metalmeccanica nella zona industriale, ha impiegato sette mesi di lavoro con 30 persone con professionalità varie, tra cui carpentieri e saldatori, figure sempre più rare in un contesto che offre un ampio ventaglio di attività produttive tra metalmeccanica e nautica. La commessa è giunta da un colosso italiano del settore energetico che ha creduto nelle potenzialità del territorio in virtù delle condizioni logistiche favorevoli. «La logistica è la chiave del successo», ammette Luciano Balloi, 51 anni, amministratore di B.Metal, riferendosi alla presenza del porto vicino alla zona industriale.

La novità

I due maxi camini sono stati trasportati dal capannone di B.Metal verso la banchina di ponente dello scalo di Arbatax facendo leva sulla forza dei carrelloni transitati sulle strade di Baccasara, pattugliate per l’occasione. «Erano manufatti con misure fuori sagoma non trasportabili su strada e dunque la presenza del porto accanto al sito di costruzione è risultata determinante», spiega Balloi. Lo scalo a due passi è una delle chiavi strategiche per l’acquisizione dell’appalto. «Avere il porto qui è stata la chiave vincente», aggiunge l’imprenditore originario di Girasole che plaude anche alla professionalità dello staff di Air Ocean Cargo, la nuova società che gestisce la movimentazione in porto.

Non è un mistero il fatto che lo sviluppo di Baccasara passi dal potenziamento dello scalo, a cui sta pensando l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna sotto la cui orbita il porto è finito a settembre 2021. Ora è in corso la sistemazione della banchina di riva, i cui traffici erano limitati dal 2014. «L’Authority - dice Balloi - sta svolgendo un lavoro eccellente per mettere il porto in sicurezza. Con lo scalo potenziato ciascuna azienda insediata può spingersi con il cliente».

Il sindacato