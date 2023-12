I medici tornano in piazza 

«La sofferenza del Servizio sanitario nazionale, molto evidente in tutta l’Italia, in Sardegna è addirittura drammatica. Nell’Isola un cittadino su cinque ha rinunciato a curarsi perché non dispone delle risorse necessarie per visite a pagamento e per acquistare le medicine; lunghe ore al Pronto soccorso prima d’essere visitati dal medico; sovraffollamento nei reparti ospedalieri e malati a lungo “parcheggiati” negli anditi in attesa di un letto libero. La Sardegna, inoltre, è la terzultima tra le regioni italiane per garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogati; è anche il territorio che ha riportato le conseguenze peggiori del post Covid: infatti considerando la crescita dei decessi tra il 2012 e il 2022 la mortalità sfiora il 30%; la seconda regione per incremento si ferma al 17% (Puglia)». Così la Cisl medici regionale, che lunedì parteciperà allo sciopero generale, insieme con Aaroi-Emac, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo- Snr), Fvm-Federazione veterinari e medici.

Dunque, dopo il 5 dicembre il settore della sanità si prepara a una nuova protesta il 18 dicembre, con conseguente stop di alcune prestazioni. Con i sindacati che spiegano come il lavoro sia diventato «non più una missione, ma un calvario».

Ci saranno sit-in e assemblee in diverse città italiane e anche un presidio, a Roma, davanti al ministero della Salute. I lavoratori che aderiscono a Fassid e che decideranno di scioperare, fermeranno i servizi ospedalieri e territoriali non indispensabili per le diagnosi e le cure non urgenti: blocco delle prestazioni di radiologia diagnostica, interventistica e ambulatoriale, della diagnostica di laboratorio, delle prestazioni psicologiche nei consultori, nelle neuropsichiatrie infantili, nei centri di salute mentale, delle prestazioni farmaceutiche in ospedale e sul territorio, dei servizi di igiene e sanità pubblica e vaccinali.

