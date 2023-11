«I medici si dimettono e tornano superpagati» 

Il reparto di Ortopedia paralizzato, la Rianimazione chiusa, un Pronto soccorso relegato a punto di primo intervento e prima realtà a reggersi interamente sulla presenza dei medici in affitto. Mancano anestesisti, tecnici radiologi, infermieri e si deve far fronte al fenomeno delle dimissioni presentate dagli specialisti che, facendosi assumere dalle cooperative, tornano a lavorare nel “pubblico” sullo stesso luogo, con gli stessi colleghi, ma pagati a peso d’oro rispetto al passato. Il presidio ospedaliero del Cto d’Iglesias sembra avere il destino segnato.

Numeri impietosi

I sindacati non hanno dubbi su una situazione destinata a peggiorare: i numeri forniti sono impietosi. In Asl Sulcis mancano quasi 90 medici specialisti, 60 soltanto al Cto: «Nel 2000 l’azienda sanitaria locale contava 2600 dipendenti - racconta Gino Cadeddu - della segreteria della Cgil - oggi siamo sotto i 1200. Il Cto è ridotto ad un “ospedaletto” da campo ed il fattore più preoccupante è la tendenza all’esternalizzazione dei servizi, ovvero l’affidamento dei servizi stessi ai privati. In parte sta accadendo con il Punto di primo intervento, in piedi grazie alla presenza dei medici in affitto, ma anche con la guardiana, le manutenzioni, i gasmedicali. Si stanno privatizzando dei servizi per i quali i cittadini pagano le tasse». Per il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti, si rischia di perdere l’unico ospedale rimasto in città: «Al reparto di Ortopedia Traumatologia sono rimasti solo tre medici - dichiara - non si svolgono più le attività, è di fatto chiuso. L’assessore alla Sanità aveva promesso l’invio di tre medici tramite la graduatoria di un concorso svolto lo scorso luglio, ma nessuno specialista è arrivato, così come è stata disattesa la promessa dell’invio di 5 medici “in affitto” cubani. Tutti i reparti sono in sofferenza, anche al Santa Barbara ci sono criticità per il Centro trasfusionale, la Neuropsichiatria, la Pneumologia». Aresti ribadisce l’allarmante situazione concernente le liste d’attesa per le visite specialistiche: «Alcune anche urgenti, richiedono non meno di 12 mesi. - dichiara - Stiamo attendendo l’installazione dell’apparecchio della Risonanza magnetica dallo scorso settembre. La carenza di personale medico è importante, ma siamo a corto anche di tante altre figure».

Gli infermieri

Un fabbisogno di personale, anche infermieristico, che il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu, analizza così: «La sanità pubblica del Sulcis Iglesiente non può permettersi errori di valutazione nei calcoli del fabbisogno. - spiega - Veniamo da anni di under staffing (carenza di personale) e turn over (ricambio) che hanno pesantemente condizionato il funzionamento di tutti i servizi e oggi, nell’attesa delle Case e Ospedali di comunità e Cot (centrali operative territoriali), il quadro di carenza della dotazione organica diventa inverosimile. E non possiamo nemmeno privarci di dirigenti infermieristici necessari per la gestione delle strutture complesse e delle aree ospedaliere e territoriali. A breve incontreremo la direttrice generale per chiarire alcuni aspetti».

