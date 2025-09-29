«I medici non devono mai restare soli» 

L’effetto dirompente della morte di Maddalena Carta, che ha pagato con la vita il suo impegno per assistere i pazienti anche nelle ore i cui stava già male, sta avendo vasta eco anche oltre i confini della Sardegna. Sulla vicenda ha preso posizione il ministro della Salute Orazio Schillaci: «Siamo vicini e abbiamo trasmesso il nostro cordoglio alla famiglia della dottoressa Maddalena Carta, morta per un malore per non lasciare soli i suoi pazienti». Il rappresentante del Governo ha sottolineato che «da contratto i medici non dovrebbero mai rimanere soli, e i contratti dovrebbero essere rispettati». Non manca il riferimento alle gravi difficoltà in cui si trovano tanti medici, spesso in prima linea nell’assistenza sanitaria in un quadro generale che non funziona. Vale in Sardegna, ma i problemi del sistema salute ormai si sono diffusi in tutta Italia. «Vogliamo fortemente riformare la formazione dei medici di medicina generale, settore in cui vi è una carenza di personale», ha aggiunto Schillaci. «Vogliamo rendere più appetibile per i giovani medici avvicinarsi a questo ruolo». Il ministro è intervenuto a margine della presentazione della “Campagna di prevenzione ottobre rosa 2025” alla Camera dei Deputati, alla presenza, tra gli altri, della vicepresidente della Camera, Anna Ascani, che ha parlato in video.

Interpellato in merito a eventuali appuntamenti con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in merito alla legge di Bilancio, e ai possibile interventi sul sistema sanità il ministro ha affermato che «per il momento non sono stati fissati». Già nei giorni scorsi la Società italiana dei medici di medicina generale era intervenuta sulla dottoressa sarda «morta sul lavoro». Un episodio tragico che «deve diventare un monito per le riforme e gli investimenti necessari per la medicina generale. Per la Simg «se la dottoressa Carta avesse avuto accanto a sé una rete di supporto, il carico di lavoro e la pressione quotidiana sarebbero stati minori e la sua stessa salute tutelata meglio»

