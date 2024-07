I medici in pensione per superare la crisi 

La settimana scorsa il vertice in Prefettura e un’assemblea a Terralba, ieri il tavolo in Regione. Al centro sempre la sanità pubblica in tilt. I sindaci Massimiliano Sanna (coordinatore dei distretti oristanesi), Stefano Licheri (Ghilarza-Bosa), Francesco Mereu (Ales-Terralba) e Luigi Tedeschi (distretto di Oristano) hanno incontrato l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, e il direttore generale dell’Assessorato, Luciano Oppo.

La novità

Pare che per superare la crisi la Regione stia lavorando su due direttrici: reintegro in servizio dei medici in pensione e impiego degli specializzandi nella medicina di base. Questo è emerso dopo la verifica del documento che la settimana scorsa i sindaci hanno consegnato a Bartolazzi nel quale si chiedeva «dal reclutamento di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nelle sedi scoperte al reintegro in chiave volontaria dei medici in pensione, dal potenziamento del servizio di Guardia medica all’impiego straordinario nel servizio civile dei medici delle forze armate».

«Sono in contatto con i vertici della Polizia e con quelli dalla Croce rossa per la verifica dell’impiego del loro personale medico e infermieristico – ha annunciato Bartolazzi - Contatti sono stati avviati con i rettori della università per estendere l’impiego dei medici specializzandi anche nel territorio, a cominciare dagli Ascot. Un altro intervento sul quale stiamo lavorando in queste ore riguarda il reintegro in servizio dei medici in pensione. Risulta che nell’Oristanese quelli che hanno già dato disponibilità siano almeno 7-8. Attraverso l’attuazione di queste misure si risolverebbe una buona parte dei problemi attuali».

Non si poteva non affrontare l’emergenza che attraversa Terralba, dove nel giro di pochi mesi non ci sarà più un medico di famiglia e che lo stesso Bartolazzi ha definito «particolarmente grave» garantendo il massimo impegno per reperire con urgenza i medici.

Guardia medica a Oristano

Massimiliano Sanna ha evidenziato due criticità: «Il servizio di Guardia medica e le carenze negli ospedali della provincia». Il presidio di via Carducci a Oristano, in piena estate, ormai apre pochissimo (a giugno 7 volte su 30 giorni). Una situazione mai vista sino ad agosto 2023 quando la direzione dell’Asl 5 aveva inoltrato ai 12 professionisti impegnati nel presidio una “comunicazione” (per i sindacati un ordine di servizio) in base alla quale avrebbero dovuto prestare assistenza anche nel carcere di Massama. La risposta fu la presentazione delle dimissioni di massa e lo strappo non si è mai ricucito. ( e. s. )

