I medici in affitto salvano la vita al Pronto soccorso 

Il Pronto soccorso di Olbia “salvato” dai medici di Medical Support Team, la Asl gallurese sta lavorando per fare entrare massicciamente nel servizio dell’Emergenza Urgenza del Giovanni Paolo II la società degli specialisti in affitto. Si parla di un appalto in blocco del servizio. Non solo, il management della Asl ritiene che alcuni dei sanitari che lavorano da tempo a Olbia, tutti sudamericani, possano essere assunti in pianta stabile, a tempo indeterminato. Da medici a gettone a personale in organico. È l’esito della drammatica situazione del Pronto soccorso olbiese che ormai programma i turni alla giornata per mancanza di personale medico. Da qualche settimana il servizio funziona grazie agli specialisti che arrivano da altri ospedali (Sassari, Nuoro) e agli stessi medici dei reparti del Giovanni Paolo II disponibili a coprire i turni. Tra tutti i Pronto soccorso sardi, degli ospedali più grandi, è la situazione peggiore. Con l’estate alle porte, Olbia non ha personale medico nel reparto. Gli specialisti si sono dimessi o sono passati a incarichi in altre Asl. Un disastro e ora la Asl deve trovare una soluzione, subito. Si parla di circa 20mila accessi all’anno, solo per Olbia. Per un bacino di circa 160mila residenti, ai quali si aggiungono i milioni di turisti che scelgono la Gallura.

Anche i codici rossi

Medici della Mst Group anche per i codici rossi e gialli, è questa l’ipotesi sul tavolo, ovviamente si parla di personale con le qualifiche idonee anche in Italia. Di fatto si tratterebbe di affidare quasi in toto il Pronto soccorso di Olbia all’agenzia interinale. La Asl, in ogni caso, impone la presenza di uno specialista del suo organico in reparto, per ciascun turno. In attesa delle soluzioni definitive, se arriveranno, sarebbe un provvedimento tampone. Nei giorni scorsi i rappresentanti della Mst hanno incontrato i dirigenti della Asl di Olbia. L’agenzia non avrebbe problemi a fornire il personale qualificato, ma serve una deroga alle disposizioni regionali. Infatti, per ora, Mst può mettere in campo i medici idonei a trattare i casi meno gravi, codici bianchi e verdi. Ma tutte le opzioni sono sul tavolo. Il dato allarmante è l’impossibilità di portare a Olbia specialisti con contratti a tempo indeterminato. I bandi della Asl (un posto a tempo indeterminato e 21 in mobilità) non stanno attirando personale medico. E l’estate è sempre più vicina. Dice il direttore generale, Marcello Acciaro: «Noi ci muoviamo, ovviamente, nel pieno rispetto delle disposizioni regionali. I medici dell’agenzia interinale possono occuparsi solo dei codici bianchi e verdi, ma una soluzione per Olbia va trovata. Di certo io il Pronto Soccorso non lo chiudo, faremo di tutto, come è successo sino a oggi, per garantire questo servizio al territorio. È necessario trovare un nuovo approccio, anche in deroga all’attuale quadro. Confermo che noi riteniamo possibile l’inserimento di altro personale medico interinale e anche eventuali assunzioni. La priorità assoluta è mantenere aperto il Pronto Soccorso di Olbia».

«Fatti tutti scappare»

La segretaria della Cgil Fp Gallura, Jessica Cardia, boccia l’ipotesi degli interinali: «La verità è che ora si corre ai ripari con questi provvedimenti dopo che gli specialisti in organico sono stati fatti scappare. Ci chieda la Asl il nostro parere e noi forniremo soluzioni alternative. Ma sono argomenti che i manager non vogliono sentire».

