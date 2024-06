I medici “in affitto” anche per casi gravi 

La svolta era nell’aria e ora è un fatto, anzi un dato operativo che riguarda il Pronto Soccorso di Olbia. I medici “a gettone”, assunti a tempo determinato (si parla di oltre diecimila euro al mese) possono occuparsi dei “codici maggiori”, ossia gli interventi classificati come rossi o gialli, in pratica i casi di massima urgenza. È una scelta quasi obbligata, imposta dalla nuova drammatica condizione del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II. Dal primo luglio entrerà in servizio l’unico medico specializzato e strutturato del reparto, al quale si affiancheranno alcuni medici “ a gettone” e una specialista “prestata” dalla Medicina d’Urgenza. L'arrivo dello specialista Nicola Tondini, in arrivo a Olbia dal Pronto Soccorso di Nuoro, non può certo risolvere i problemi di un presidio che si attende a breve una media di 300 accessi al giorno. È un azzardo che, stando alla situazione attuale, non ha alternative. Dei vincitori di un recentissimo concorso, nessuno, oltre a Tondini, ha scelto Olbia. I medici “a gettone” in servizio al Giovanni Paolo II sono molto giovani e con una esperienza abbastanza limitata. Il personale è già sotto pressione, lo dicono i dati degli ultimi giorni. Il 16 giugno ci sono stati momenti della giornata con 60 persone in attesa (dieci codici rossi in visita, due “rossi” trasportati dal 118) con tempi medi di attesa di sei ore per i codici verdi e bianchi. Jessica Cardia, segretaria della Cgil Fp: «Non è possibile che un Pronto Soccorso come quello di Olbia possa essere affidato ad un unico specialista. Deve cambiare il clima, i medici devono poter lavorare in una situazione di sicurezza. Se un unico specialista ha accettato di venire a Olbia bisogna chiedersi il perché». )

